Giuntoli commissariato? Chiellini potrebbe affiancarlo “sulle decisione di maggiore importanza” (Di Marzio)

Gianluca Di Marzio rivela importanti novità che potrebbero riguardare la Juventus già da questa estate. Si tratta infatti di Chiellini che potrebbe assumere un ruolo maggiormente operativo all’interno della dirigenza e, magari, affiancare Giuntoli.

Giorgio al fianco di Giuntoli: il piano della Juventus

Scrive Di Marzio sul proprio sito:

In casa bianconera potrebbe esserci una serie di cambiamenti a livello dirigenziale, a partire dalla figura di Chiellini. In primis saluterà Francesco Calvo, attuale Managing Director Revenue & Football Development che annuncerà le proprie dimissioni esecutive da fine stagione. C’è un dialogo con la società in questi giorni, ma la decisione è stata presa: ad attenderlo l’Aston Villa, dove ricoprirà il ruolo di Ceo.

Dopodiché potrebbero esserci delle modifiche anche per quanto riguarda il ruolo di Giorgio Chiellini. L’ex difensore è al momento Head of Football Institutional Relations, ma l’obiettivo del club è quello di renderlo maggiormente operativo, dandogli in particolar modo maggiori responsabilità anche nell’area sportiva: l’ex difensore potrebbe affiancare Cristiano Giuntoli sulle decisioni di maggiore importanza.

Alla Juventus le gerarchie sono cambiate. Giuntoli è sempre più defilato. L’ultima volta che ha parlato, prima della partita contro il Parma, la Juventus ha perso. Già dopo il flop Motta si è visto poco, adesso è difficile anche solo scorgerlo. Come ciliegina sulla torta, Zazzaroni, direttore di Corriere dello Sport, ha pubblicato una foto piuttosto eloquente. Di spalle si stagliano due figure che guardano assorti il famoso “Gabbione”. Sono Max Allegri e Giorgio Chiellini.

I due hanno un rapporto piuttosto stretto. Basti ricordare che nella finale di Coppa Italia dove esplose il vulcano Allegri che venne tirato via mentre inveiva contro Giuntoli per riportarlo ai festeggiamenti.

Sul post di Zazzaroni si legge:

“Stamani alle 9,30, Max Allegri e Giorgio Chiellini, a due passi dal gabbione, dopo aver fatto colazione alla Rotonda D’Ardenza, Livorno. Solo la Juve riesce a mettere di nuovo insieme livornesi e pisani di nascita (correzione imposta da Ubaldo Pantani che è di Cecina)… Spia spia non sei figlio di Maria…”