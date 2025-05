Gary Neville: «Investo e faccio soldi da quando ho 21 anni. Ma dovevo nasconderlo a Ferguson»

Si sveglia alle 5 tutti i giorni. Ha costruito un impero vertiginoso che comprende sport, media, proprietà immobiliari, hotel e persino istruzione. L’intervista al Telegraph

Gary Neville è sempre stato un iperattivo, pure quando giocava. E da ex campione è molto peggio. Sveglia alle 5 del mattino, palestra alle 6, un’ora con i bambini prima di andare a scuola alle 7 e poi la vera e propria giornata lavorativa inizia, religiosamente, alle 8. “Il mio calendario è pieno di impegni ogni singolo minuto di ogni giorno, dal lunedì al venerdì”, dice intervistato dal Telegraph. “Il mio weekend libero è guardare le partite di calcio: il Salford City e poi la partita da commentare di Sky la domenica, ma per me, quei due giorni sono i miei giorni liberi”.

Neville ha acquistato con David Beckham il Salford City, squadra della League Two, con investimenti “significativi” e un consiglio di amministrazione rinnovato. Ma ha un portafogli aziendale in “cinque diversi settori”. Fa pure i podcast.

“Vado in auto a una partita di calcio al Salford City. Sono il proprietario di una squadra di calcio. La adoro, ne sono appassionato, e in questo momento è in League Two, ma la adoravo quando era in National League. E poi domenica andrò in auto allo stadio del Manchester City, o dell’Arsenal, o del Manchester United, e guarderò una delle partite più importanti del paese in Premier League e ne parlerò in televisione… è semplicemente una cosa che adoro. Quindi non ho intenzione di tornare indietro”.

Neville è un precursore. Fa investimenti da quando aveva 21 anni. Sua moglie Emma ha dovuto abituarsi al fatto che si addormentasse esausto alle 21:30 ogni sera, dopo aver esaurito tutte le sue energie nervose. “Durante la mia carriera calcistica, ho dovuto tenere tutto piuttosto segreto. Ho giocato sotto un allenatore, Sir Alex Ferguson, che non ti permetteva di distrarti“. Anche il suo defunto padre Neville, nel frattempo, ha avuto un ruolo fondamentale nel tenere a freno il figlio.

L’impero costruito da Neville

Ora, dopo aver costruito un impero vertiginoso che comprende sport, media, proprietà immobiliari, hotel e persino istruzione tramite la University Academy 92 di Salford, conta su grandi nomi del mondo degli affari come mentori per i suoi prossimi passi. “Ho diviso i miei settori: c’è il settore immobiliare, c’è lo sport, c’è l’istruzione, c’è la produzione/media e c’è l’ospitalità”, dice.

Negli ultimi mesi, è entrato a far parte del consiglio di amministrazione del produttore svizzero di orologi Norqain e ora collabora anche con Sage, una multinazionale di software, nell’ambito di una campagna per sensibilizzare l’opinione pubblica su tecnologie come la fatturazione elettronica, che aiutano a risparmiare tempo alle piccole imprese. L’amministrazione finanziaria, afferma, viene spesso lasciata “in fondo alla coda”.

