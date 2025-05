Fotofinish scudetto, due volte su tre ha vinto l’inseguitore. L’unico a resistere fu Conte con la Juve (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport ricorda che in Italia è successo altre tre volte che a due giornate dalla fine la capolista avesse un solo punto di vantaggio sulla seconda. E due volte su tre ha vinto l’inseguitrice. Successe al Milan di Zaccheroni contro la Lazio e alla Juve di Lippi con l’Inter di Cuper e Ronaldo nel celebre 5 maggio. L’unica a resistere fu proprio la prima Juventus di Conte che nella stagione 2011-12 aveva un punto di vantaggio sul Milan di Allegri e finì per vincere lo scudetto alla penultima giornata perché la Juve vinse a Cagliari e i rossoneri persero il derby. Tra l’altro, come ricordato più volte in questi giorni, quella Juve aveva tre punti di vantaggio e fu un rocambolesco pareggio in casa contro il Lecce (papera di Buffon) a riaprire i giochi.

Lo scudetto assegnato sul filo di lana

Ricorda la Gazzetta:

Nel campionato italiano, per esempio, da quando la vittoria vale tre punti, è la quarta volta che due squadre si trovano quasi affiancate a 180 minuti dalla fine. In due precedenti su tre ha avuto la meglio l’inseguitore, il che depone a favore dell’Inter. In compenso Conte, coinvolto in due di questi casi, sia da giocatore sia da allenatore, sia primo sia secondo, ha sempre avuto la meglio. Insomma, l’equilibrio virtuale non si sblocca.

Il Napoli ha sempre un punto in più e può gestire la situazione dall’alto di questo vantaggio minimo, confine esile tra l’apoteosi e il dramma sportivo. L’ultima volta che in Serie A due squadre si sono trovate a +1 (oppure a -1, dipende dalla prospettiva) risale al campionato 2011-12. Juve 78, Milan 77. Tecnico bianconero è Antonio Conte alla prima stagione in panchina con il suo club storico.

Non serve aspettare la fine del campionato per assegnare lo scudetto. Alla penultima la Juve batte il Cagliari (2-0) sul neutro di Trieste, mentre il Milan si fa ribaltare dall’Inter nel derby: vince 2-1, poi perde 2-4, tripletta di Milito. Juve 81-Milan 77. Conte ci ha creduto fino alla fine. L’ultima giornata serve soltanto per gli almanacchi.