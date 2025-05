Festa scudetto? Non si sa. Intanto da domenica sera Napoli sarà tutto un divieto

Festa scudetto? Non si sa. Intanto domenica sera scatta il blocco alle auto, alle bibite, ai fuochi

Ormai la tradizione vuole che in caso scudetto la città venga blindata. È definito piano sicurezza, in realtà stronca all’origine qualsiasi possibilità di festeggiare se non ai tifosi di sana e robusta costituzione in grado di camminare a piedi per chilometri e chilometri. Sempre che Napoli festeggi. La vittoria dello scudetto domenica sera da parte del Napoli è l’ipotesi più improbabile: non solo la squadra di Conte dovrebbe vincere a Parma ma allo stesso tempo l’Inter dovrebbe perdere in casa contro la Lazio. Siamo ai confini della fantascienza. Ma tutto può succedere. (Qui i tentativi di vendere la pelle dell’orso prima di averlo ammazzato).

Repubblica riporta quel che ha stabilito il sindaco Manfredi in accordo ovviamente con Questura e Prefettura.

Cosa accadrà? È difficile fare previsioni, è il fascino di un testa a testa che necessita ovviamente di misure di sicurezza che sono state adottate dal sindaco Manfredi. Da domani alle 10 fino alle 12 di lunedì è stato istituito il divieto disosta e fermata nel raggio di 300 metri dall’ospedale del Mare, dal Cardarelli, dal Santobono, dal San Paolo, dai Pellegrini, dal Cto, da Villa Betania e dal Fatebenefratelli.

Eventuale festa scudetto, l’elenco delle strade chiuse al traffico

È stata istituita, da domani sera alle 20,30 (fino a cessate esigenze nella giornata di lunedì 19 maggio che saranno valutate dalle autorità di pubblica sicurezza), ndr, il divieto di transito veicolare nell’area interna al perimetro delimitato dalle seguenti strade e piazze: largo Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Ponte della Maddalena, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Taddeo da Sessa, corso Meridionale, via Firenze, piazza Principe Umberto, corso Giuseppe Garibaldi, piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour, piazza Museo Nazionale, via Santa Teresa degli Scalzi, via Salvator Rosa, piazza Giuseppe Mazzini, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sannazaro, via Mergellina. Identico divieto sarà in vigore anche nelle seguenti strade: via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia, via Salvator Rosa (da piazza Mazzini ad aiuola Santacroce), via Torquato Tasso, salita della Grotta, galleria 4 Giornate, galleria Laziale, via Fuorigrotta (da via delle Legioni alla confluenza con la galleria Laziale) e via Orazio.

L’Asl Napoli 1 ha previsto pure l’attivazione di Health Point con personale sanitario e ambulanza in prossimità di piazza del Plebiscito, piazza Garibaldi, piazza del Gesù e in prossimità di piazza Vittoria. L’Eav, intanto, ha disposto il prolungamento dei servizi orari delle linee flegree, Cumana, Circumflegrea e della metropolitana Piscinola/ Scampia- Aversa fin dopo la mezzanotte con treni straordinari che si aggiungeranno alle corse previste normalmente. È stato infine disposto il divieto di vendita e consumo di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, presso tutti gli esercizi commerciali cittadini e il divieto di vendita e utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili.