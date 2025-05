È assurdo il Mondiale per Club senza Napoli, Barcellona e Liverpool, resta fuori il meglio (Relevo)

Al Mondiale per club, che si disputerà dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti, non parteciperanno tre squadre che hanno vinto i loro rispettivi campionati quest’anno: Napoli, Liverpool e Barcellona.

Non c’è possibilità che Napoli, Barcellona e Liverpool giochino il Mondiale per club

Relevo scrive:

Tutti gli occhi saranno puntati su ciò che accade negli Stati Uniti, anche se alcuni incontri saranno di notte in Europa. E si inizia con un grande paradosso che è già stato discusso sui social: tre dei club campioni dei top 5 campionati europei non saranno presenti. Un tweet di Maldini che parlava di questo argomento ha scatenato un enorme dibattito. Né Napoli, né Liverpool, né Barcellona saranno presenti al Mondiale per club. Solo Psg e Bayern Monaco tra i campioni dei top 5. Uno scenario strano: come è possibile che tre delle migliori squadre della stagione non siano al miglior evento calcistico della stagione? È come dire che le nazionali Germania, Brasile e Francia non partecipano ad un Mondiale.

L’Europa ha dodici posti disponibili, che sono divisi tra i quattro campioni del periodo di qualificazione (in questo caso, dal 2020 al 2024) e le prime otto qualificate con un ranking Uefa inventato al volo. Questo consiste nel prendere in considerazione solo i risultati della Champions League degli ultimi quattro anni (senza contare questo) e non l’Europa League o la Conference. C’è anche la restrizione di sole due squadre per ogni Paese. Ecco la chiave del problema: dal momento che solo due club per Paese possono partecipare, ci sono grandi squadre che vengono escluse. Barcellona e Liverpool non ci saranno perché l’Atletico è andato più avanti del Barça nella scorsa Champions; City e Chelsea hanno vinto la competizione nei quattro anni in questione, a differenza dei Reds. Il Napoli non ha fatto bene in Champions.

Gli scenari possibili per inserire altre squadre sono molteplici, ma irrealizzabili. Relevo continua:

L’unico modo per risolvere questo problema in futuro è che invece di contare i quattro anni precedenti senza contare quello della celebrazione, in realtà contino quello stesso anno come uno di quelli necessari. Non sarebbe, da un lato, giusto in quanto il Napoli non ha giocato in Champions quest’anno e il Liverpool ha concluso il percorso agli ottavi. Ma c’è anche un altro handicap: è impossibile terminare le qualificazioni solo due settimane prima dell’inizio del torneo. Per marketing, per organizzazione e per infinite ragioni. Una possibilità potrebbe essere quella degli inviti, come accade in diversi tornei in tutto il mondo. Ma l’annuncio arriverebbe troppo tardi, venti giorni prima dell’inizio della competizione. Si apre dunque un altro scenario: non scegliere più solo due squadre per Paese; ma ciò andrebbe contro lo spirito di rendere il torneo il più equilibrato possibile. L’altro scenario praticabile è che il Mondiale per club non si giochi d’estate, ma a dicembre, anche se l’idea è di avere l’attenzione mediatica dell’ultimo torneo della stagione.