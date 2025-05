Dividendi Exor, Calcio e Finanza spiega quando incassano Elkann e Agnelli

L’Assemblea ha approvato il bilancio annuale 2024 di Exor e la distribuzione di un dividendo pari a €0,49 per azione in circolazione, per un totale di circa €100 milioni

Quest’oggi è andata in scena l’assemblea degli azionisti Exor, holding della famiglia Elkann e Agnelli, proprietari della Juventus, che hanno così pubblicato i risultati economici del 2024 con una nuova distribuzione dei dividendi per gli azionisti. Di seguito quanto riportato dal portale Calcio e Finanza.

Dividendi Exor, ecco quanto hanno incassato Elkann e Agnelli

«Gli azionisti di Exor N.V. hanno approvato tutte le delibere proposte dal Consiglio di Amministrazione durante l’Assemblea Generale Annuale tenutasi oggi ad Amsterdam – si legge in una nota di Exor -. L’Assemblea ha approvato il bilancio annuale 2024 di Exor e la distribuzione di un dividendo pari a €0,49 per azione in circolazione, per un totale di circa €100 milioni. Il dividendo sarà pagabile il 28 maggio 2025, con data di stacco cedola il 26 maggio 2025, e sarà versato agli azionisti risultanti tali alla data del 27 maggio 2025 (record date)».

“Andando nel dettaglio, le azioni della holding sono circa 220.984.247 quindi il dividendo complessivo sarà pari a circa 108,3 milioni di euro. Il primo socio di Exor è appunto la Giovanni Agnelli Bv, la cassaforte di diritto olandese della dinastia torinese in cui possono essere azionisti soltanto i discendenti del senatore Giovanni Agnelli, nonno dell’avvocato Gianni Agnelli e Umberto e che a fine Ottocento fu tra i fondatori della Fiat”.

Nello schema qui in basso nel dettaglio quanto guadagna la famiglia Elkann-Agnelli.