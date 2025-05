De Laurentiis è uscito dalla riunione con Conte mostrando il pollice in su in segno di fiducia e ottimismo

La fiducia di De Laurentiis

Alcuni retroscena sull’incontro romano tra Conte e De Laurentiis sono stati svelati dall’edizione online dalla Gazzetta dello Sport:

“Il tecnico ha lasciato l’abitazione del presidente del Napoli alle 16:55 salendo in auto con il ds del Napoli Manna e il figlio di De Laurentiis Edoardo, mentre l’ad Chiavelli è andato via a piedi. Un summit di oltre tre ore. Qualche minuto dopo, alle 17:15, ha lasciato la sua dimora De Laurentiis, dirigendosi verso piazza Venezia. Da quanto è trapelato, si è trattato di un primo incontro per affrontare le varie questioni sul tavolo. Le parti hanno preso tempo e a stretto giro si rivedranno per sciogliere gli ultimi dubbi e le tematiche ancora in sospeso. Varcando l’ingresso di casa a bordo del suo Suv, De Laurentiis ha salutato i giornalisti sorridendo e mostrando il pollice in su in segno di fiducia e ottimismo”.