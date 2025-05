De Laurentiis e il sindaco parleranno della (eventuale) festa scudetto e del bus scoperto – Repubblica.

L’ultima ossessione cittadina è questo bus scoperto. Sempre che il Napoli vinca lo scudetto. Il tema sicurezza. I maxischermi.

L’incontro tra il sindaco Manfredi e Aurelio De Laurentiis (in programma tra domani e sabato) non riguarderà solo la ristrutturazione del Maradona e l’eventuale coinvolgimento del Calcio Napoli (queste le condizioni poste dal presidente del club). Ma anche l’ipotetica festa scudetto col tanto discusso bus scoperto che pare sia una priorità per i tifosi. Diciamo che il bus scoperto è il nuovo centro sportivo per i tifosi del Napoli.

Scrive Repubblica Napoli, con Pasquale Tina:

Bisognerà cominciare a dialogare pure su una possibile festa scudetto, anche se tutti i discorsi saranno poi approfonditi soltanto in caso di vittoria contro il Grifone, snodo cruciale in vista del quarto tricolore della storia azzurra che i tifosi vorrebbero celebrare in strada applaudendo il pullman scoperto, come non accaduto due anni fa.

Festa scudetto, tema ordine pubblico

Conferme ufficiali non ce ne sono, ma si sta lavorando sottotraccia in tal senso per non farsi trovare impreparati. Il Napoli questa volta vorrebbe regalare alla città la “parata” per cui non ebbe i permessi nel 2023. La sinergia col Comune in questo senso è totale, ma l’ultimo ok spetterebbe alla Prefettura e alla Questura che dovrebbero naturalmente approvare i percorsi. Il condizionale è d’obbligo, così come la scaramanzia considerando come il duello con l’Inter sia ancora tutto aperto. Si ragiona su due possibili approdi, Piazza Plebiscito oppure lo stadio Maradona. Serviranno ovviamente maxischermi perché non tutti potranno godersi la presenza dei campioni azzurri da vicino anche perché i limiti per salvaguardare l’ordine pubblico saranno tanti. L’eventuale sfilata potrebbe svolgersi anche il giorno successivo all’eventualeconquista dello scudetto. Ma si entrerà nel dettaglio soltanto se il Napoli dovesse avvicinarsi al traguardo dopo la partita di domenica sera con il Genoa.

Preparativi ma tenendo conto della scaramanzia (Corriere del Mezzogiorno)

