Conte: «Penso che McTominay sia più forte rispetto a quando è arrivato dallo Utd. A Napoli gli abbiamo dato un ruolo principale»

In conferenza: ««Penso che anche lui stesso si senta più forte, con più conoscenze, che sta raggiungendo anche una fase della sua età importante per capire da che parte andare nella sua carriera perché finora è stato in mezzo…»

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Napoli, Antonio Conte si è soffermato anche su Scott McTominay elogiando la crescita del centrocampista scozzese. Il tecnico salentino ritiene che, adesso, il ‘suo’ numero 8 sia un calciatore migliore rispetto a quello acquistato la scorsa estate dal Manchester United.

Le parole di Conte

«Ho sempre detto di dover trovare delle soluzioni alla ricerca di gol. Quando c’è questo tipo di situazione devi trovare una cooperativa e soluzioni tattiche, anche di miglioramento», ha esordito Cont sottolineando anche i suoi meriti nell’aver valorizzato le qualità dei calciatori a disposizione. «Penso che McTominay oggi sia più forte rispetto a quando è arrivato dallo United. Qui è cresciuto molto», ha poi aggiunto.

Leggi anche: Lecce, Giampaolo: «Sappiamo che il Napoli è primo in classifica, ma era forte anche l’Atalanta»

L’ex Ct della Nazionale ritiene che lo scozzese sia consapevole dei suoi miglioramenti e che questo sia un momento cruciale del suo percorso sportivo. «Penso che anche lui stesso si senta più forte, con più conoscenze, che sta raggiungendo anche una fase della sua età importante per capire da che parte andare nella sua carriera perché finora è stato in mezzo, non ha mai avuto un ruolo principale allo United che invece qui gli abbiamo dato, è cresciuto tanto lavorando, oggi è completo», ha affermato Conte. Che infine, tornando a parlare in generale, ha concluso dicendo: «Ma il miglioramento che ha avuto lui l’hanno avuto tutti altrimenti diventa difficile spiegare perché oggi abbiamo 74 punti».

ilnapolista © riproduzione riservata