Conte, Napoli o Juve? Il tecnico sa che «mai lasciare la strada vecchia per quella nuova» (Stampa)

La Stampa parla oggi della difficile scelta di Conte che, quando il suo futuro a Napoli sembrava oramai scritto, ha preso tempo per rifletterci. La sua alternativa è la Juve, ma forse l’allenatore non pensa che sia la strada migliore

“Ci sono giorni in cui le vite restano a danzare nel vuoto, tra la Napoli scudettata e la Torino bianconera in qualche modo da risistemare attraverso massicci investimenti, dirigendola possibilmente verso quella sua esistenza «pragmatica», in cui vincere non è importante ma è sostanzialmente l’unica cosa che conta. Avendolo fatto, prima di andarsene perché nei ristoranti stellati sarebbe stato impossibile accomodarsi, Antonio Conte sa cosa lo aspetterebbe, sa che dovrebbe rimettersi in gioco e sa pure che, come insegnano i saggi, «mai lasciare la strada vecchia per quella nuova»: la Juventus di oggi ha bisogno di interventi sostanziali, secondo le sue visioni, e Napoli ha imparato a conoscerlo, l’ha apprezzato, s’è preso la propria scorsa di vincente e se l’è messa nella Storia, con il quarto scudetto, lo asseconderebbe sul mercato, come ha dimostrato di voler fare con De Bruyne e pure con David. E pazienza se ad un certo punto sembrava fosse finita, si può sempre rifare un passo indietro per farne due avanti”.