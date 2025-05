Conte, lo sfogo al Tardini è sembrato un altro passo verso l’addio al Napoli (Corsera)

Monica Scozzafava, sul Corriere della Sera, scrive della lunga vigilia della 38esima giornata con Napoli e Inter che si giocano lo scudetto divise da un punto. Napoli-Cagliari e Como-Inter. Conte sarà squalificato (come Inzaghi) e la sua ultima partita col Napoli potrebbe viverla in tribuna, nel “gabbiotto”.

Scrive Scozzafava:

La notte dei saluti sarà anche l’ultima di Antonio? Di un eventuale addio a fine stagione non ne ha fatto un mistero. Dovrà confrontarsi con il presidente De Laurentiis ma la sensazione è che le strade possano dividersi prima della scadenza dei tre anni di contratto. Conte già in passato ha dimostrato di poter rompere anche legami che sembravano solidissimi se non più completamente convinto dal progetto. Lo sfogo nella notte al Tardini è sembrato un altro passettino in questa direzione. Fa l’elenco dei giocatori che ha perso per strada.

«Ci manca Lobotka, passa tutto in secondo piano. Neres è stato fuori, non so per quanto, Buongiorno non c’è quasi mai stato nel girone di ritorno. Nessuno ha parlato di questa situazione. Non l’ho fatto io per non dare alibi, però anziché apprezzare che stiamo comunque dando fastidio a tutti, sento sempre un chiacchiericcio. ”Sì, però, si soffre”… Cazzo, e vuoi pure non soffrire?»

Varriale: «In tanti dovrebbero scusarsi con Conte, il Napoli è da quinto posto con tutti questi assenti»

Dopo il pareggio contro il Parma del Napoli per 0-0, e dall’altra parte anche quello tra Inter e Lazio 2-2, la corsa scudetto è ancora aperta e si deciderà tutto (salvo spareggio) all’ultima giornata. Il lavoro del tecnico Antonio Conte quest’anno è stato più duro del previsto, anche perché ha dovuto affrontare diversi infortuni da parte dei calciatori titolari e la mancata sostituzione di Khvicha Kvaratskhelia a gennaio, ceduto al Psg.

Il giornalista Enrico Varriale, in difesa di Conte, ha scritto su X:

Credo che se arrivasse lo scudetto tanti, pure a Napoli, dovrebbero chiedere scusa a Conte. La gara col Parma è la foto di tutto quello che da gennaio in poi il tecnico ha dovuto affrontare. Con tutti questi assenti il Napoli è una squadra da 5° posto. Chi lo nega è in malafede.