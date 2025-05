De Laurentiis vuole Allegri: è lui la prima scelta se Conte lasciasse Napoli (Sportmediaset)

Nei prossimi giorni è atteso il confronto tra il presidente e l’allenatore azzurro per programmare la prossima stagione. Ci sarà anche il ds Manna.

Aurelio De Laurentiis sta per fare ritorno a Napoli e a breve terrà l’incontro con Antonio Conte per programmare la prossima stagione e cercare di trattenere il tecnico pugliese sulla panchina azzurra. Secondo Sport Mediaset, Massimiliano Allegri sarebbe il preferito di del presidente qualora l’allenatore dei partenopei decidesse di lasciare il capoluogo campano al termine del campionato.

De Laurentiis pronto a incontrare Conte: Allegri l’alternativa

Sportmediaset scrive:

“È atteso in questi giorni il faccia a faccia tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis per discutere del futuro del tecnico a Napoli. All’incontro sarà presente anche il ds Giovanni Manna. L’incontro tra le parti è previsto in città. Un tavolo per trovare un punto d’incontro, dopo le dure parole dell’allenatore post Monza, definire e progettare il futuro, oppure separarsi dopo una sola stagione insieme se Conte non riceverà le garanzie che chiede (rinforzare la squadra con 6/8 acquisti di livello). In quest’ultimo caso se Conte lasciasse Napoli per sostituirlo, in questo momento Allegri è la prima scelta“.

L’ex tecnico di Juventus e Milan già in passato ha avuto dei colloqui con De Laurentiis per sedere sulla panchina del Napoli. Nel corso della stagione 2020-21 Allegri e ADL erano vicini alla fumata bianca, ma il mancato approdo in Champions League da parte dei partenopei non rese possibile la buonuscita della trattiva. In quell’estate Allegri tornò alla Juve e a Napoli arrivò Luciano Spalletti, il quale vinse lo scudetto nella stagione 2022-2023.

De Laurentiis tra centro sportivo e stadio Maradona

Appena rientrerà dalle Maldive, De Laurentiis dovrà vedersela col sindaco Manfredi per il Maradona e la questione del centro sportivo:

“Lunedì, salvo imprevisti, incontro con il sindaco Manfredi, di mezzo c’è la questione stadio: la priorità per il numero uno del club, la speranza è di portare a Napoli l’Europeo 2032 inserendo il Maradona tra gli stadi che ospiteranno la manifestazione. Di mezzo c’è la ristrutturazione e la riapertura del terzo anello e la riqualificazione delle zone circostanti lo stadio. Il secondo appuntamento settimanale tra martedì e mercoledì riguarda il nuovo Centro Sportivo. Qualiano al momento sembra essere tra le varie opzioni quella più concreta”.

