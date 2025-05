La Juve lo rivuole per tornare grande, per rifondare dopo le delusioni delle ultime annate. De Laurentiis: «Conte lo ringrazio»

Conte, il pressing e il fascino della Juventus creano effetti devastanti nella sua testa (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport, con Vincenzo D’Angelo, scrive del rapporto tra Conte e De Laurentiis e del futuro del tecnico salentino che potrebbe essere lontano da Napoli. Antonio Conte potrebbe tornare nella sua Juventus che lo ha scelto come uomo del rilancio dopo la paurosa sbandata vissuta per esseri messi nelle mani di Giuntoli e Thiago Motta.

È probabile che i due (Conte e De Laurentiis, ndr) arrivino alla parata di domani col futuro già deciso. Ovviamente, non verrà annunciato nulla nel breve, ma la strada sembra tracciata. Su Conte c’è fortissimo il pressing della Juve e il fascino della signora crea effetti devastanti nella testa dell’allenatore. Che è stato capitano e simbolo da calciatore, poi condottiero di una nuova epopea bianconera nel triennio 2011-14. Ora la Juve lo rivuole per tornare grande, per rifondare dopo le delusioni delle ultime annate. Occhio però, perché c’è sempre un contratto triennale che lo lega al Napoli e il passato insegna (vedi Spalletti) che non è mai consigliabile andare al braccio di ferro con De Laurentiis. Che venerdì sera, sul campo, è sembrato conciliante, mentre ieri – al Tg1 – ha lanciato qualche messaggio un po’ più deciso. «Conte resta? Uno deve stare bene in un certo ambiente, se non sta bene e lo soffre deve cambiare aria. Questo è capitato con Spalletti. Con Conte c’è un rapporto straordinario di rispetto reciproco e grande professionalità, perciò lo ringrazio. Adesso chi vivrà vedrà».