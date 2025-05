Colpo di mercato per l’Inter, arriva Henrique dal Marsiglia: giocherà il Mondiale per Club (Sportmediaset)

Il brasiliano approderà a Milano per 23 milioni di euro più bonus. Ci sarà in America e potrebbe essere in tribuna per supportare i futuri compagni nella finale di Champions

Primo colpo importante dell’Inter in vista del Mondiale per Club e della prossima stagione. Stando ai colleghi di Sportmediaset, la compagine nerazzurra avrebbe definito gli ultimi dettagli per l’arrivo a Milano di Luis Henrique. L’esterno brasiliano, 24 anni a dicembre, lascerà il Marsiglia per una cifra di 23 milioni più bonus. Di seguito tutti i dettagli.

Sportmediaset su Henrique-Inter

Ecco quanto scrive Sportmediaset riguardo l’affare Henrique-Inter:

“La telenovela è giunta al termine: è tutto fatto per il passaggio di Luis Henrique dal Marsiglia all’Inter. Il club francese e quello nerazzurro hanno trovato l’intesa definitiva e l’esterno brasiliano classe 2001 si trasferirà a Milano per 23 milioni di euro più 2 bonus, firmando un contratto fino al 2030. Sarà a disposizione di Simone Inzaghi già per il Mondiale per Club e potrebbe anche essere in tribuna all’Allianz Stadium di Monaco di Baviera sabato sera per supportare i suoi futuri compagni impegnati nella finale di Champions League.

Luis Henrique è reduce da un’ottima stagione sotto la guida di De Zerbi, con 35 presenze, 9 gol e 10 assist tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Nello scacchiere tattico di Inzaghi andrebbe a ricoprire il ruolo di esterno offensivo a tutta fascia, alternandosi con Dumfries”.

Secondo Tuttosport Massimiliano Allegri, in pole position per sostituire Conte al Napoli, avrebbe invece dato priorità all’Inter e aspetterà la finale di Champions per capire cosa farà Inzaghi che potrebbe accettare l’offerta faraonica dell’Arabia Saudita.

Scrive il quotidiano Tuttosport:

Tutto ruota attorno alla… finale di Champions. Perché dalla decisione di Simone Inzaghi sul futuro (con la sontuosa offerta araba sulla quale riflettere) si innescherà la catena degli allenatori in una sorta di effetto domino. Massimiliano Allegri è il principale nome per sostituire Antonio Conte sulla panchina del Napoli in caso di divorzio consensuale, ma lo stesso Max aspetta di capire cosa può succedere in casa Inter, qualora Inzaghi – ora comprensibilmente concentrato solo sulla fi nale di Monaco di Baviera – dovesse cedere alle tentazioni arabe, senza dimenticare, per quanto riguarda le valutazioni di Allegri, la variabile Milan, che sta sondando altre piste ma non ha ancora preso una decisione definitiva. Così Aurelio De Laurentiis deve temporeggiare, guardando alle mosse di Allegri ma al tempo stesso pure provando a convincere Conte a proseguire l’avventura ai piedi del Vesuvio: ieri si è consumato il faccia a faccia che, per tanti, avrebbe dovuto essere risolutivo, ma che invece si è rivelato essere una tappa interlocutoria.