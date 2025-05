Champions, circa 30mila tifosi a Monaco senza biglietto: potrebbero aggiungersi anche ultras del Napoli (Repubblica)

Domani la finale di Champions tra Psg e Inter a Monaco di Baviera, dove sono attesi circa 30mila tifosi senza biglietto che proveranno a creare disordini.

Almeno 30mila tifosi a Monaco senza biglietto per la finale di Champions: rischio scontri ultras

Repubblica scrive:

Almeno trentamila. Tanti saranno, secondo la stima delle autorità bavaresi, i tifosi di Psg e Inter che arriveranno a Monaco senza biglietto. Una folla di esclusi che, prima della partita, si mischierà ai 64.500 fortunati. Fra chi resterà fuori, anche un migliaio di ultras per parte, tagliati fuori dall’assegnazione dei 18mila tagliandi riservati a ciascuna delle due tifoserie. I gruppi della curva nord interista si sono presentati alla Pinetina con bandiere e striscioni per protestare contro la decisione del club di non dare loro biglietti, privilegiando gli abbonati allo stadio da più di dieci anni. Partiranno dall’Italia con auto e van, come la tifoseria di Parigi, particolarmente violenta. La polizia bavarese schiererà oltre 2000 agenti, reclutati in ogni angolo del Land, affiancati da colleghi francesi e italiani esperti di dinamiche ultras. A Monaco sono attesi anche piccoli gruppi di sostenitori del Nizza, gemellati con i nerazzurri e in conflitto con i parigini. A questi potrebbero aggiungersi anche ultras di Napoli e Atalanta, tentati dalla possibilità di regolare in Germania conti aperti con gli interisti in Italia.

Che finale meravigliosamente non-inglese, quella di Champions. Barney Ronay sul Guardian se ne compiace. “Un’opportunità per portare a termine dall’interno una sovversione brillantemente attuata di quel vecchio ordine”, continua Ronay. Il punto, per l’editorialista del Guardian è il Psg. Se dovesse vincere la Champions, “rappresenterebbe qualcosa di molto più significativo, il momento in cui il Qatar completerà di fatto il suo ciclo nel calcio, e in un modo che sembra molto meno fragile, molto più radicato in modo permanente di quanto potesse sembrare possibile qualche anno fa”. Ma “non ci sono dubbi: questa sarà un’incoronazione, anche nella sconfitta”.