Cassano: «L’impresa del Napoli è vicina a quella del Leicester, Conte sta andando oltre i pronostici»

L’ex calciatore Antonio Cassano, a Viva El Futbol, ha parlato della volata scudetto del Napoli dopo il pareggio contro il Parma 0-0.

Cassano: «L’impresa del Napoli è vicina a quella del Leicester»

«Se i napoletani non sono morti allo stadio contro il Parma, penso abbiano il cuore più forte del mondo. Rigore, pali… La partita è andata in mille modi, sicuramente il Napoli meritava di vincere; è vero anche che pure Meret è stato impiegato in due belle azioni. Ad oggi, da due anni, Meret sta facendo grandi stagioni; l’anno scorso era uno dei pochi che si salvava. Penso che gli astri si stanno allineando per la squadra che sta meritando il campionato per mille vicissitudini: infortuni, giocatori che sono andati via a gennaio, mercato invernale non fatto, problematiche, tanta pressione, all’ultimo si fa male anche Lobotka, Lukaku sta facendo un po’ fatica… Delle situazioni dove il suo allenatore, un genio, è avvelenato, ha il veleno negli occhi e nel sangue. Conte si sta inventando di tutto e di più; questa squadra sta dando la vita a quest0 allenatore. Significa che è credibile, e i ragazzi vanno oltre il limite per Conte. Penso che il merito grande di questa squadra va al suo allenatore. Meritano più dell’Inter sicuramente lo scudetto. Il Napoli non lo vedo stanco, lo vedo voglioso di arrivare alla fine e dire: abbiamo fatto un qualcosa di oltre allo scudetto di Spalletti; questa squadra non è più forte di quella di Spalletti. Per me è vicina all’impresa del Leicester. A inizio stagione la rosa poteva arrivare tra le prime quattro, ma Conte è andato oltre».

Sul futuro di Antonio Conte, Cassano ha commentato:

«Penso che da sabato, Conte sia destinato ad andar via. Non dimentichiamo quando De Laurentiis disse dopo Spalletti che chiunque avrebbe vinto lo scudetto… e abbiamo visto l’anno dopo cos’è successo. Conte non è stanco, è sfatto; perciò potrebbe andar via».