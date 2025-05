Behrami: «Ora può venir fuori il panico e la frenesia e dovrà metterci mano Conte»

Ferrara: «Antonio sa che non c’è bisogno di 3 punti di vantaggio per vincere lo scudetto e che questa battuta d’arresto deve saperla gestire e lui ha l’esperienza per farlo»

Il Napoli si fa rimontare due volte e porta a casa solo un pareggio contro il Genoa al Maradona.L’Inter è solo a -1 e mancano ancora 180 minuti alla fine del campionato

Stramaccioni negli studi di Dazn commenta così: «Questo sport è incredibile perché dopo il 2-1 nessuno si sarebbe aspettato il ritorno del Genoa. Il Napoli aveva approcciato benissimo alla partita. Questo è il calcio, è anche difficile spiegare cosa è successo».

Val Behrami: «Sicuramente cambia tanto. Ti sei tolto quel jolly che avevi e ora il margine di errore è diventato minimo. Può venir fuori il panico e la frenesia e dovrà metterci mano Conte. I giocatori che avevano vinto lo scudetto non avevano fatto un testa a testa così»

Ciro Ferrara che conosce Conte: «La sta vivendo come qualsiasi allenatore che a 5 minuti dalla fine vede il risultato cambiare. Questo cambia e lo abbiamo visto dalle espressioni dei giocatori, però il destino è ancora nelle mani del Napoli e Antonio sa che non c’è bisogno di 3 punti di vantaggio per vincere lo scudetto e che questa battuta d’arresto deve saperla gestire e lui ha l’esperienza per farlo»

ilnapolista © riproduzione riservata