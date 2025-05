Baroni: «L’Inter è una squadra fortissima, dovevamo fare una partita tecnica e l’abbiamo fatta»

A Dazn: «Ora abbiamo una partita da vincere a tutti i costi per noi e per i tifosi».

L’allenatore della Lazio, Baroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Danz dopo il pareggio contro l’Inter

Le parole di Baroni

«Bisogna guardare quello che la squadra ha fatto. Abbiamo avuto le occasioni migliori noi, abbiamo sbagliato delle rifiniture facile. Dobbiamo prendere quello che la squadra ha fatto. Gli aveva chiesto una partita tecnica e di qualità e l’ha fatto. Si giocava contro la squadra più forte».

Senti la pressione di dover arrivare in Europa? «No, io sento la mia responsabilità verso la squadra perché vedo come ha lavorato e come si è evoluto nel tempo. Quello che mi interessa è fare più punti possibili e poi faremo i punti. La cosa importante è che la squadra abbia sempre la sua identità e creda in quello he fa. Ci sono sempre dei momenti in cui ti guardi indietro e hai dei rimpianti»

«L’Inter è una squadra fortissima, può patire una aprite fisica, ma noi non abbiamo queste qualità. Dovevamo fare una partita tecnica e l’abbiamo fatta, poi è chiaro che in alcune situazioni un po’ più di qualità e di freddezza ci stavano. Ora abbiamo una partita da vincere a tutti i costi per noi e per i tifosi».