Atalanta, Pioli ora è in pole per prendere il posto di Gasperini (Gazzetta)

Gian Piero Gasperini lascerà l’Atalanta dopo nove anni. E ora la società dovrà trovare un nuovo allenatore per la prossima stagione, cosa che non affrontava da molto tempo rispetto ad altre squadre. Spunta, tra i candidati, anche Stefano Pioli, attuale tecnico dell’Al Nassr.

La Gazzetta dello Sport scrive:

Il profilo che ha preso quota nelle ultime ore è quello di Stefano Pioli. Un profilo che piace in casa atalantina per diverse ragioni. Pioli guadagna terreno e sembra avere qualche chance in più rispetto agli altri nella lista della proprietà. Ha vinto lo scudetto con il Milan e sta affrontando l’esperienza araba con l’Al-Nassr. Il suo curriculum racconta di un allenatore in grado di gestire spogliatoi con forti personalità e quindi di essersi costruito una certa capacità di reggere gli urti. Se dovesse decollare questa ipotesi bisognerà confrontarsi con la situazione contrattuale di Pioli che è legato all’Al-Nassr con un contratto fino al 30 giugno 2027.

Ha superato virtualmente Thiago Motta. Fresco di esperienza – non positiva – alla Juventus, è un discepolo fidato di Gasperini. L’esperienza bianconera per lui servirà come combustibile per ripartire senza rifare errori che ha commesso in una piazza così esigente. Un altro nome su cui si ragiona è quello di Raffaele Palladino; un profilo gradito, è un altro “figlio” calci-calcistico di Gasperini, però prima di porre su di lui la decisione definitiva si vuole attendere che il tecnico esca dal contratto con la Viola. Ma ci sono anche altri due nomi che circolano a Zingonia. Piacerebbe Maurizio Sarri, tecnico di successo e anche con un’esperienza all’estero. Infine Domenico Tedesco, libero da contratti dopo l’esperienza come ct del Belgio.

Che l’Atalanta sia in contatto con Stefano Pioli lo conferma anche l’esperto di mercato Fabrizio Romano su X.

🚨⚫️🔵 Atalanta have made contact with Stefano Pioli as one of the three candidates to replace Gian Piero Gasperini.

Pioli could leave Saudi Pro League side Al Nassr, Atalanta are informed on his situation. pic.twitter.com/DqpUVsx36k

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2025