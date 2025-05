Anche Kvaratskhelia tira i piedi: «Il Napoli vincerà lo scudetto, sarà una festa meritata per i tifosi»

Nel media day per la finale di Champions League: «Non avrei mai immaginato di arrivare qui così rapidamente. Inter? Il mio aiuto non sarà necessario, Luis Enrique e il suo staff guardano le partite e sono più bravi di me»

Nel media day in vista della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, ha parlato anche Kvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano si è soffermato sul suo percorso, sulla sfida con i nerazzurri e sullo scudetto che potrebbe conquistare il Napoli.

Le parole di Kvaratskhelia

«Non avrei mai immaginato di arrivare qui così rapidamente, sono felice di essere qui e di giocare questa finale, è un sogno. Da Tbilisi a qui è stato un lungo viaggio, ci sono stati momenti difficili ma li ho superati e in ogni carriera di un calciatore è molto importante farlo, porterò sempre la Georgia con me e sono orgoglioso di essere georgiano, voglio aiutare il mio paese. E’ difficile per un calciatore georgiano giocare in un grande campionato», ha detto Kvara.

Poi sull’Inter, squadra che ben conosce avendo giocato nel campionato italiano: «Credo che il mio aiuto non sia necessario, Luis Enrique e il suo staff guardano le partite e sono più bravi di me. Ma so quanto l’Inter sia forte, se ci sarà bisogno del mio aiuto sarò a disposizione»

Infine, ecco la battuta di Kvaratskhelia sulle partite del Napoli, che segue insieme a Fabian Ruiz e Donnarumma: «Sì le ho guardate, insieme a Gigio anche. Amiamo tutti il Napoli, penso che vinceranno lo Scudetto e sarà una festa meritata per la gente di Napoli».

Kevin De Bruyne e il Napoli. Un matrimonio che inizialmente sembrava fantacalcio, col passare dei giorni sta diventando sempre più concreto. Gli ultimi aggiornamenti sono forniti dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano il quale riferisce di un affare che potrebbe chiudersi da un momento all’altro.

Le ultime di Romano sul futuro di De Bruyne

Di seguito quanto scritto dal giornalista su X:

“Kevin De Bruyne prenderà presto una decisione sul suo prossimo club. Il Napoli ha fatto un’importante proposta contrattuale a De Bruyne e sarebbe pronto a chiudere l’affare da un momento all’altro. L’offerta dei Chicago Fire rimane sul tavolo, come rivelato da aprile. De Bruyne deciderà con la sua famiglia”.

Romano ha poi fornito ulteriori dettagli su Youtube:

«Il sogno è De Bruyne, sarebbe straordinario per il Napoli e il calcio italiano. Ieri sera si è chiusa la sua pagina col City e questa possibilità Napoli diventa sempre più concreta. Presto arriverà il momento della sua scelta. Se 2-3 settimane fa potevamo definirlo sogno, oggi ci sono tutti i presupposti perché questo sogno si possa realizzare. Il Napoli è pronto a prenderlo, c’è accordo su durata e ingaggio. Due anni più uno. Nei primi due, De Bruyne guadagnerà 10 milioni netti a stagione. Il terzo anno l’ingaggio sarà più basso. Ma ci sono da considerare altre variabili come quella familiare. Il giocatore non vuole sbagliare la scelta. Ma il Napoli è pronto all’assalto e saranno giorni decisivi. Il Napoli chiuderà quando De Bruyne darà l’ok. Il Liverpool non ci risulta, c’è solo un’offerta del Chicago Fire. La Juve si è informata sulla situazione ma ad oggi il Napoli è la squadra che a livello economico, di forza e voglia è quella più convinta sul giocatore. Però aspettiamo. Dopo la partita contro il Cagliari ci saranno novità importanti su De Bruyne».