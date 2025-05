Parigi fa la sbruffona: prepara la sfilata del Psg e illuminerà la Torre Eiffel ad ogni gol (se ci saranno)

Ma l'amministrazione si riserva di cancellare l'evento di domenica se sabato sera ci saranno disordini. La vittoria dell'Inter non è contemplata

Nemmeno a Parigi sanno dove sta di casa la scaramanzia. E così stanno organizzando la festa per il Psg che vince la Champions, dando abbastanza per scontato che batta l’Inter. E anche lì, ovviamente, hanno in programma una parata, sugli Champs-Élysées, domenica nel tardo pomeriggio. Lo scrive Rmc Sport e lo conferma Le Parisien.

“La dirigenza del club si è rivolta alle autorità dopo la qualificazione alla semifinale contro l’Arsenal. Ma in quel momento sembrava improbabile una risposta favorevole. E alcune fonti sottolineano che la sfilata potrà aver luogo solo se non si verificheranno disordini sabato sera. Le autorità si riservano il diritto di annullare i festeggiamenti”.

“Non siamo d’accordo con il capo della polizia”, ha detto Jeanne d’Hauteserre, sindaco dell’VIII arrondissement. I negozianti degli Champs-Elysées hanno paura. Le celebrazioni, quando si tratta di partite di calcio, finiscono sempre nel caos. Non siamo favorevoli alla sfilata di domenica. Ma è stata una decisione presa ai massimi livelli”.

Parigi non contempla la sconfitta del Psg

Ma non solo di sfilata si tratta. Il Comune di Parigi ha deciso di mobilitarsi illuminando la Torre Eiffel con i colori del Psg. Sabato sera, annunciano, si illuminerà ad ogni gol parigino. Evidentemente sono fiduciosi.

“Dalle ore 20 e quando i parigini entreranno nel campo di Monaco per il riscaldamento, la Torre Eiffel si illuminerà di rosso e di blu”, si legge nella nota del Comune. E “a partire da venerdì sera, sulla Torre Eiffel sarà affisso un messaggio di incoraggiamento”. Non solo: da ieri i giocatori del Psg possono leggere i messaggi dei tifosi sui i cartelli della tangenziale vicino al Parco dei Principi, mandati al sito paris.fr. I messaggi saranno mandati anche sui cartelloni pubblicitari illuminati in ogni arrondissement.