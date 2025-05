Allegri non sarà il prossimo allenatore della Roma (Di Marzio)

Con l’ex Juventus non ci sono stati contatti. In lista per il successore di Ranieri rimangono: Farioli, Vieira e Gasperini.

Nella prossima stagione la Roma cambierà allenatore e sta cercando il successore di Claudio Ranieri, che a quanto pare non sarà Massimiliano Allegri.

Allegri non sarà il prossimo allenatore della Roma

Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio:

In attesa che il club sciolga le riserve, per ora si può procedere per esclusione per capire chi sarà a spuntarla. Come per Stefano Pioli, anche il nome di Massimiliano Allegri non è sulla lista dei candidati per la panchina giallorossa. Con l’ex Juventus non ci sono contatti, né ce ne sono mai stati. Da tenere in lista, al momento, ci sono invece le figure di Farioli, Vieira e Gasperini.

Ecco cosa scrive Tmw:

Scrive Savelli su Libero:

