Allegri, il Napoli vuole chiudere subito per evitare inserimenti dell’Inter e del Milan (Di Marzio).

Ore calde in casa Napoli. Gianluca Di Marzio conferma che tra Conte e il Napoli si va verso la rottura. La cena di compleanno di ieri sera di De Laurentiis – con Conte invitato – ovviamente non sposta di una virgola i termini della questione. Come scritto stamattina, non si capisce per quel motivo a Napoli non ci si possa dire addio in maniera civile.

È Massimiliano Allegri la prima scelta di Aurelio De Laurentiis. Ma il presidente del Napoli vuole chiudere subito per evitare che si inseriscano Inter (dopo la finale di Champions) e Milan. A questo punto saranno decisive le prossime ore. Come accade per il conclave se non si chiude subito, Allegri potrebbe anche saltare.

In casa Napoli si va sempre di più verso la fine del rapporto con Conte. Dopo la visita al Papa si terrà un incontro per fare il punto tra la società e l’allenatore pugliese ma la volontà, le manovre e le sensazioni vanno in una direzione.

La relazione dovrebbe finire senza strappi, resterebbe comunque un rapporto familiare. Le motivazioni dietro a questa decisione sono diverse e non riguardano solamente il lato economico e di mercato.

