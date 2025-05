Adani: «Manca Buongiorno e Olivera fa il centrale. Il Napoli fa tre cambi contro il Genoa e non entra Marin»

Lele Adani a Viva El Futbol commenta il pareggio del Napoli contro il Genoa per 2-2. Adani pone l’accento sull’assenza di un difensore centrale puro come sostituto di Buongiorno e Juan Jesus. Conte ha preferito Olivera e Rafa Marin.

Adani: «Il Napoli prende due gol di testa e subisce la traversa di testa»

Il commento di Adani sull’assenza di un centrale nonostante Rafa Marin in panchina:

«La partita ha preso pieghe particolari. Napoli ha prodotto a sufficienza per vincere ma poi ci sono tante situazioni. Conte si è inventato il finale di stagione di Raspadori, il 2-1 è meraviglioso. La partita è stata preparata bene, però…sufficienza per vincere la partita. La natura della partita è stata fatta bene, non hai mai preso il largo e quindi il Genoa serio ha creato qualche problema. Li ha creati con due gol di testa e una traversa di Pinamonti. Manca Buongiorno, Olivera fa il centrale… Il Napoli fa tre cambi e non entra Marin. Domanda: Mancano i centimetri del centrale? Conte a Lecce si inventa Olivera centrale, poi contro il Genoa prende due gol di testa e la traversa di testa nel posto dove c’è Buongiorno. Nel momento in cui devi fortificare il percorso, ti manca il centrale. La prima riserva è Juan Jesus. Quindi qualcosa scappa via. Qualora la classifica rimanesse invariata, possiamo parlare o no che questo scudetto è stato più prodigioso di quello di Spalletti? Spalletti ha lavorato un anno in più».

«Un Napoli padrone del proprio destino con le due partite da affrontare, dipende solo da sé stesso. Difficile pensare che non completerà l’opera».

Cassano: «Tutto potevo immaginare tranne che avrebbero preso due gol semplici. C’è stata superficialità»

Le parole di Cassano:

«Il campionato italiano deve essere come è successo in Inghilterra. Southampton 12 punti, Manchester City terzo in classifica, 0-0 è finita. ti devi giocare le partita. Il Genoa si è giocato la partita, non meritava di pareggiare. Il Napoli ha creato tanto, è andato con grande fiducia e superficialità. Tutto potevo immaginare tranne che avrebbero preso due gol semplici. A Parma li trita (Conte, ndr). Dovesse succedere un imprevisto, non cambia niente. Oggi il Napoli è primo, a Conte dovrebbero dedicare lo stadio. Tiene ancora in corsa la finalista di Champions. Può succedere di tutto, ma il mio voto non cambio: la stagione del Napoli sarà stratosferica».

Il tifoso interista però non ha dubbi:

«L’altro giorno c’è stata superficialità. Non so da quanto tempo non prendeva gol, da novembre contro l’Atalanta. Il Genoa buona partita, anche difensiva. Il Napoli si è giocato il bonus, adesso andranno a Parma e sarà una partita d’inferno per il Parma. Sulla carta secondo me è già salvo, il Napoli andrà lì ed è come essere in casa. Oggi ne metto 10 di fiches sul Napoli. L’Inter deve giocare con la Lazio in casa. A Como, poi, Fabregas non gliene frega di niente e di nessuno, vuole fare la partita. Secondo me il Napoli ad oggi, è davanti e ci rimane. Questa partita non cambia niente».