Abbruscato (staff di Conte): ultima cena napoletana, ci rivediamo a luglio

Elvis Abbruscato, componente dello staff di Antonio Conte, su Instagram dà appuntamento a luglio a Napoli. Conferma così le indiscrezioni della serata che vedono Conte indirizzato verso la permanenza a Napoli.

Su Instagram pubblica una foto di sé con Nicola Alessandro Scamardella, patron del ristorante “White Chill Out” e la scritta: “Ultima cena napoletana, ci rivediamo a luglio”.

Conte, seri spiragli per la sua permanenza al Napoli (Di Marzio).

Gianluca Di Marzio scrive su X e sul proprio sito che si aprono spiragli seri per la permanenza di Conte al Napoli.

Scrive Di Marzio:

“Dopo il confronto di ieri e i contatti di oggi, si sono aperti seri spiragli per la permanenza di Conte al Napoli: previsto un nuovo incontro. Ci sono novità in casa Napoli per la situazione legata al futuro di Antonio Conte. Dopo l’incontro di ieri e i nuovi contatti nella giornata di oggi, infatti, si stanno aprendo spiragli seri per la sua permanenza.

In attesa che le due parti si rivedano entro sabato per la decisione definitiva, aumenta la fiducia – cauta – in attesa che Conte sciolga definitivamente le ultime riserve.

I ragionamenti sono profondi, durante il summit di ieri sono state chiarite diverse cose e il club ha dato garanzie a Conte di voler costruire una squadra importante, nel segno della continuità in un campionato prossimo con tanti cambiamenti di panchina”.

Sky Sport 24 invece con un servizio dettagliato sul piano di Elkann, informa che la Juventus è fiduciosa di avere Conte a Torino.