Ultras, molotov contro la sede del gruppo Quadraro degli ultras della Roma (Gazzetta)

Tensione molto alta tra ultras a Roma. Dopo gli scontri pre derby, gli arresti di esponenti della curva Sud, questa notte, secondo le prime ricostruzioni, un attentato vero e proprio

Secondo quanto ricostruisce la Gazzetta dello Sport, è stata una notte di alta tensione a Roma per via di una molotov lanciata contro la sede del gruppo Quadraro degli ultras della Roma.

“Dopo gli scontri prima del derby, gli arresti di alcuni esponenti della curva Sud e il divieto di trasferta bisogna registrare infatti un altro fatto di cronaca. Intorno alle 3 di notte una molotov sarebbe stata lanciata contro la sede del gruppo Quadraro degli ultras della Roma. Si tratterebbe, secondo le prime ricostruzioni, di un attentato vero e proprio a una settimana dopo gli arresti che hanno colpito proprio tre esponenti del gruppo per spaccio di droga“.

Gazzetta continua:

“Il locale è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco intervenuti nella notte tra via dei Sulpici e via Cartagine. Sul fatto che l’incendio sia doloso non sembrano esserci dubbi, sul posto le forze dell’ordine hanno rinvenuto tracce di liquido infiammabile. Il presidente del circolo è il fratello di ‘Gigi’ Finizio, ucciso nel 2023 con sette colpi di pistola mentre faceva benzina in una stazione di servizio poco distante dal circolo. Il cugino, Girolamo Finizio detto ‘Cillo’, invece, è ritenuto capo del gruppo ultras che occupa il muretto storico dove erano presenti fino a un paio di anni fa i Fedayn“.

La stangata era nell’aria, adesso è arrivata anche la certezza: dopo gli scontri andati in scena alla vigilia del derby capitolino di domenica sera, si è deciso di usare il pugno duro nei confronti delle tifoserie di Roma e Lazio. Ad annunciarlo sono i colleghi di Sky Sport, i quali riferiscono che il Viminale ha optato per uno stop alle trasferte di tre giornate per entrambe le tifoserie.

Sky riferisce inoltre: “Dal prossimo campionato niente più partite ad alto rischio per l’ordine pubblico di sera. È stato lo stesso Viminale a comunicare questa intenzione alla Figc”.

Lazio-Roma, sette gli arresti finora (sei nella giornata di oggi)

Intanto, sale a quota sette il numero degli arresti per gli scontri avvenuti nel pre-partita. “Dopo il primo di lunedì, la polizia ha arrestato oggi altri sei ultras: tre biancocelesti e tre giallorossi, accusati di aver partecipato ai violenti disordini. Si tratta di ‘volti noti’. Uno è già gravato da Daspo. Per tutti sono state avviate le procedure per il daspo. Intanto stamattina è stato convalidato l’arresto del tifoso fermato dalla polizia in flagranza differita e si trova ora ai domiciliari.

Violenze avvenute contemporaneamente su due fronti. Da un lato un gruppo di 500 ultras giallorossi che ha cercato di raggiungere Ponte Milvio dove erano radunati i tifosi biancocelesti. Trovandosi davanti lo sbarramento delle forze di polizia, ha innescato un lancio di pietre, bottiglie e altri oggetti. Dall’altro circa mille laziali che mentre si stavano muovendo verso lo stadio sono tornati indietro cercando un contatto con i rivali. Contatto poi impedito dai reparti di polizia con cariche di alleggerimento, lacrimogeni e l’uso dell’idrante”, si legge.

