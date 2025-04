Qualcosa si è rotto nel rapporto professionale e non sarà così facile trovare un punto d’intesa per dare continuità al progetto

Tra Conte e De Laurentiis la luna di miele è finita già da un po’ di tempo (Repubblica)

L’edizione on line di Repubblica, con Marco Azzi, torna sul grande freddo in casa Napoli tra Conte e De Laurentiis. Repubblica ovviamente conferma che la luna di miele è finita e che il rapporto potrebbe anche chiudersi molto prima del previsto.

Scrive Repubblica:

Parole d’addio o dettate dall’adrenalina del momento? Per ora la risposta esatta è la seconda, ma con il pericolo concreto che tra un mese e mezzo prenda corpo anche l’ipotesi di un divorzio anticipato, al di là del contratto che lega il tecnico leccese ad Aurelio De Laurentiis fino al 2027. La luna di miele tra i due è infatti finita già da un po’ di tempo, nonostante la totale mancanza di screzi (pubblici e privati…) tra il presidente e l’ex ct.

Nessuna crepa nel rapporto personale, che continua a essere comunque solido e di reciproca stima: col suggello del sereno scambio di auguri dopo la sofferta vittoria con il Monza. Ma qualche cosa si è rotta nel rapporto professionale e non sarà così facile trovare un punto d’intesa per dare continuità al progetto, che ha smesso di essere condiviso con la stessa visione.

Azzi ripercorre quel che è successo dal mercato di gennaio in poi tra Conte e De Laurentiis e scrive che ora il pallino è nelle mani del presidente

Vincere allo sprint non sarà affatto semplice ed è questo clima agrodolce che non va giù all’allenatore leccese, consapevole di aver fatto viceversa con i suoi giocatori un lavoro straordinario negli ultimi otto mesi e di avere solo una “colpa”: essersi adoperato h24 per bruciare le tappe. Ecco perché con questi presupposti gli riesce difficile guardare al futuro, con la asticella delle aspettative destinata ad alzarsi ancora di più. “La gente da me si aspetta le vittorie e ho bisogno di mezzi per garantirle…”, ha detto infatti l’ex ct, mettendo definitivamente le carte in tavola. Il pallino passa dunque nelle mani del presidente, chiamato a fare chiarezza sulle sue ambizioni per il futuro. Tocca solo a lui risolvere il rebus della panchina.

