Senza Conte, il Napoli avrebbe vissuto un’altra stagione disastrosa come l’anno scorso (Libero)

Conte però lì in alto dopo la partenza di Kvaratskhelia, è ancora oggi il quarto miglior marcatore della squadra. L’attacco passa unicamente da Lukaku e McTominay

Sempre su Libero, Gabriele Galluccio lancia una provocazione sul contributo che Conte ha portato a Napoli. Qualsiasi altro allenatore diverso da Antonio Conte, avrebbe ripetuto a Napoli la disastrosa stagione dell’anno scorso.

Conte è lì in alto anche senza Kvaratskhelia

Scrive Galluccio su Libero:

Con Conte però diventa normalità che sia lì in alto, mentre con qualsiasi altro allenatore probabilmente il Napoli avrebbe vissuto una stagione simile a quella disastrosa dell’anno scorso. Soprattutto dopo la partenza di Kvaratskhelia, che ha segnato l’ultimo gol per i partenopei a ottobre: una vita fa, eppure il georgiano è ancora oggi il quarto miglior marcatore della squadra.

Chi doveva sostituirlo (Neres) non ha praticamente mai giocato a causa degli infortuni, mentre dall’altro lato Politano ha confermato di rasentare la mediocrità assoluta.

L’attacco del Napoli passa unicamente da Lukaku e McTominay, con la fascia destra che è tutto fumo e quella sinistra che semplicemente non esiste.

Gabriele Galluccio su Libero dà la sua interpretazione del silenzio di De Laurentiis rispetto alle rimostranze esternate dal tecnico del Napoli Antonio Conte prima e dopo la partita contro il Monza.

Infatti il presidente del Napoli si è chiuso in un inconsueto silenzio, rimandando ogni discorso a fine stagione, anche perché è consapevole di essere nel torto per quanto (non) accaduto a gennaio.

Probabilmente con gli adeguati interventi la lotta scudetto sarebbe stata già chiusa a favore del Napoli, perché l’Inter è una squadra che in campionato va avanti per inerzia da settimane, troppo stanca e acciaccata per reggere il triplo impegno. Il Napoli sta giocando quasi tutto il girone di ritorno senza Buongiorno e Neres, due giocatori fondamentali, e le loro assenze hanno reso ancora più evidente che questa non è una squadra da titolo.

