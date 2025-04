Sara Curtis, la nuova Pellegrini: «La mia aspirazione non è andare a Ballando con le stelle»

Ha battuto il suo record sui 100 stile. Alla Gazzetta: «Bellissimo battere il record di Fede. Un po’ vorrei staccare e rimanere nella mia bolla, mi ispiro ai miei genitori»

Sara Curtis è il nuovo fenomeno del nuoto italiano. A Riccione ha realizzato record italiani di mattina e sera, come se non ci fossero differenze tra batterie e finali. Già martedì aveva cancellato con 53”01 il precedente record sui 100 stile libero che apparteneva a una certa Federica Pellegrini (53″18). Invece la diciottenne cuneese si è ripetuto anche nei 50, la gara di una sola vasca. Con 24″52 ha migliorato il primato italiano da lei stessa stabilito a Riccione un anno fa (24″56). E in finale Curtis si è poi migliorata ulteriormente, vincendo in 24″43. La Gazzetta l’ha intervistata.

Sara Curtis: «Bellissimo battere il record di Fede»

Sara, che effetto fa essere la nuotatrice più veloce d’Italia?

«Battere il record di Fede è stato bellissimo, devo ancora realizzare quello che ho fatto. Ho lavorato tanto, ho sudato sangue perché mi venisse bene questo 100. Per questo è stato faticoso fare i 50, avevo tutta l’adrenalina e riprendere la concentrazione non è stato facile».

E adesso?

«Si vedrà ai Mondiali, a Singapore ci arriverò molto leggera, le aspettative sono solo su me stessa e c’è ancora qualche dettaglio da migliorare. Continuerò a inseguire i miei sogni, se mi avessero detto che in due anni sarei diventata la primatista dei 100 non ci avrei creduto».

L’aspetta un’estate calda tra maturità, Mondiali e futuro.

«Gli esami di terza media li ho fatti in dad per il Covid. Quindi sarà abbastanza pesante da affrontare e credo di essere più preparata per Singapore, che per ottenere il diploma all’istituto tecnico economico con indirizzo turistico».

Con Federica Pellegrini vi siete sentite?

«Mi ha scritto su Instagram di continuare così. E poi ha fatto una storia in cui mi ha taggato insieme ad Alessandra Mao. I complimenti fanno piacere».

Grazie a lei si parla nuovamente di nuoto.

«È entusiasmante, certo un po’ vorrei staccare e rimanere nella mia bolla. Anche perché la mia aspirazione non è andare a Ballando con le Stelle…».

Ama leggere e scrivere. Cosa la ispira in questo momento?

«I miei genitori sono la prima fonte di ispirazione. Poi è vero, sto leggendo “Open” di Agassi e ho letto anche la biografia di Federica Pellegrini. I libri di sport mi piacciono e mi arricchiscono».

