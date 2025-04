Per il Lecce Conte studia di tornare al 4-4-2 plastico (Corsprt)

Olivera centrale al fianco di Rrahmani, Spinazzola basso a sinistra, McTominay in partenza quasi esterno sinistro di centrocampo e Raspadori al fianco di Lukaku

Gianluca Di Marzio dà la triste notizia all’ambiente Napoli. Per Alessandro Buongiorno stagione finita. Il Napoli e Conte dovranno giocarsi lo scudetto senza Buongiorno e senza Juan Jesus, oltre a Neres. Proprio per questo Conte sta studiando come mettere in campo la sua squadra già per la trasferta di Lecce. Secondo il Corriere dello Sport potrebbe scegliere di tornare al 4-4-2

“Senza Buongiorno, è possibile che Conte possa ripristinare l’idea provata alla vigilia del Toro: Olivera centrale al fianco di Rrahmani, Spinazzola basso a sinistra, McTominay in partenza quasi esterno sinistro di centrocampo e Raspadori al fianco di Lukaku in un 4-4-2 diciamo plastico, che all’occorrenza può anche diventare 3-5-2. Insomma, il piano provato prima del Milan e del Torino: in entrambi i casi, però, il tecnico fu costretto a cambiare strategia la mattina della partita, una volta per l’attacco influenzale che colpì McT e domenica per lo stesso problema accusato da Jack. La maledizione della febbre tattica”.

Secondo Tuttosport potrebbe giocare con Rafa Marin dal primo minuto

“Conte sta ipotizzando due soluzioni. Una porta all’utilizzo di Rafa Marin dal primo minuto, così da mantenere lo stesso assetto visto col Toro, oppure tornare al 3-5-2: difesa con Di Lorenzo-Rrahmani- Olivera, centrocampo composto da Politano-Anguissa-Lobotka-McTominay-Spinazzola e Raspadori di nuovo in attacco a fare coppia con Lukaku”.

ilnapolista © riproduzione riservata