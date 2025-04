Orsolini Orsonaldo Maradona, dategli il Pallone d’oro. Campionato riaperto, Napoli e Inter sono pari

A meno di un minuto dalla fine, segna il gol vittoria che riapre la lotta scudetto a cinque giornate dalla fine. A Bologna si può perdere, altro che polemiche per il pari

Orsolini Maradona, dategli il Pallone d’oro. Campionato riaperto, Napoli e Inter sono pari

Gooooooool. Orsolini a meno di un minuto dalla fine. Forcing del Bologna di Italiano alla ricerca della vittoria. Rimessa laterale, assist di Bisseck, il pallone arriva Orsolini che in mezza rovesciata – un incrocio tra Maradona, Cruyff e Pelè – segna il gol della vittoria. A questo punto Inter e Napoli a cinque giornate dalla fine sono pari in testa alla classifica. Tutto può succedere.

Quindi a Bologna non solo si può pareggiare ma si può anche perdere. Peraltro facendo al massimo un tiro in porta. Bisognerebbe tornare a insegnare il calcio a scuola.

Una sconfitta, quella dell’Inter, dedicata ai giochisti di casa nostra. A quelli che storcono il naso per la vittoria a Monza. È una roba che non si può spiegare. Allucinante. Una volta queste scempiaggini le poteva dire solo chi non seguiva il calcio. Oggi si riempiono la bocca di nulla. E ne sono fieri.

