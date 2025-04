Nel 2020 Lautaro Martinez era praticamente un giocatore del Barcellona ma il Covid fece saltare tutto (El Mundo Deportivo)

Il Barça aveva l’accordo con il giocatore, erano pronti 60 milioni all’Inter ma poi ci fu il Covid che diede una mazzata alle casse del club

El Mundo Deportivo svela una sliding doors che poteva portare Lautaro Martinez dall’Inter al Barcellona. Il 30 aprile l’Inter di Lautaro sfiderà il Barcellona nell’andata della semifinali di Champions League. El Mundo Deportivo racconta che l’argentino era “l’obiettivo principale del Barcellona nel maggio 2019”.

Senza il Covid Lautaro giocherebbe per il Barcellona

“Il Barcellona veniva dalla sconfitta in semifinale di Champions League contro il Liverpool ad Anfield, dopo aver sprecato uno svantaggio per 3-0 all’andata al Camp Nou. Due settimane dopo, si giocava la Coppa del Re contro il Valencia, ma Luis Suárez decise di farsi operare al menisco del ginocchio destro per poter giocare la Coppa America con l’Uruguay. La cosa che non fu accolta con favore né dal club né dallo spogliatoio. «Dobbiamo puntare su Lautaro e Luis se ne va», è stata la riflessione immediata dentro il Camp Nou. La direzione sportiva ha iniziato a lavorare sulla firma per l’estate del 2020“.

Ed effettivamente Luis Suarez se ne andò, al Nacional. Ma Lautaro non arrivo. Il Barcellona fece ogni tentativo possibile.

“A marzo del 2020, mese in cui si attiva la pianificazione della stagione successiva, due dirigenti del Barcellona, ​​Ramon Planes, allora segretario tecnico del club, e Òscar Grau, in qualità di direttore generale, volarono a Miami per incontrare gli agenti di Lautaro. Lì, già nella fase finale per arrivare all’accordo definitivo, le due parti si sono accordate sulle condizioni del suo contratto, in attesa che il Barcellona, ​​ormai con l’ok del giocatore, si sedesse per negoziare il suo trasferimento con l’Inter“.

Il Barça era pronto a mettere sul tavolo dell’Inter 60 milioni di euro. Ma “quell’incontro, svoltosi nel fine settimana del 14 e 15 marzo 2020 a Miami, si rivelò fatale. I due emissari del Barcellona hanno dovuto rientrare di corsa a Barcellona, poiché lo scoppio del Covid-19 ha costretto i governi a ordinare il confinamento della popolazione e la chiusura dello spazio aereo”.

E quindi “la situazione si è complicata notevolmente e il Barcellona. Ha visto i propri introiti crollare da un giorno all’altro a causa della chiusura dello stadio e del Museo, ha dovuto rinunciare all’ingaggio di Lautaro Martínez, poiché l’operazione stava diventando finanziariamente impraticabile a causa dell’enorme perdita di introiti“.

Cinque anni dopo Lautaro, “ormai confermato capitano e leader indiscusso dell’Inter“, affronterà di nuovo il Barcellona alla ricerca di un posto in finale di Champions League.

