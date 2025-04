Se il Napoli iniziasse dal secondo tempo, sarebbe attualmente settimo in campionato (Opta)

Nei primi tempi è invece secondo in classifica (com’è attualmente). L’Empoli ha vinto due delle ultime tre al Maradona, il Napoli prende gol in casa da ben cinque partite di fila.

Questa sera il Napoli di Antonio Conte affronta l’Empoli, in piena corsa salvezza. Come ben ribadito ieri dal tecnico del Napoli, ogni partita sarà complessa e sicuramente nessuna sarà abbordabile, nonostante i punti di differenza tra le due squadre e i valori tecnici sulla carta. Secondo alcune statistiche Opta che vi riportiamo, c’è tra l’altro grandissimo equilibrio tra le due squadre quanto a precedenti, con il segno X che manca da tantissime partite (da 10 anni, circa ndr).

Napoli vs Empoli: il segno X manca dal 2015

Di seguito alcune pillole statistiche di Opta sul match di questa sera:

“Grande equilibrio nelle ultime 20 sfide tra Napoli ed Empoli in Serie A: otto vittorie per parte e quattro pareggi. I partenopei hanno ottenuto una vittoria per 1-0 nel match d’andata lo scorso 20 ottobre, dopo che avevano perso entrambe le gare contro i toscani dello scorso campionato (entrambe per 0-1).

L’ultimo pareggio tra Napoli ed Empoli in Serie A risale al 13 settembre 2015 (2-2 al Castellani), da allora sette successi dei campani e cinque vittorie dei toscani in 12 confronti in campionato.

L’Empoli ha vinto due delle ultime tre trasferte contro il Napoli in Serie A (1P), dopo che aveva ottenuto un solo successo nelle prime otto gare fuori casa contro i partenopei nel massimo campionato (1N, 6P).

Il Napoli ha subito esattamente un gol in tutte le ultime cinque partite casalinghe di campionato, dopo che nelle prime 10 gare al Maradona in questa stagione di Serie A aveva concesso solo sei reti, registrando ben sei clean sheet.

L’Empoli è arrivato a 16 gare di fila senza vittoria in Serie A (5N, 11P), eguagliando la sua striscia più lunga di partite consecutive senza alcun successo nella competizione (16 anche tra dicembre 2021 e aprile 2022, con Aurelio Andreazzoli allenatore).

Considerando solo i primi tempi di questo campionato, il Napoli sarebbe 2° in classifica (52 punti, al pari della Lazio) e l’Empoli 9° (41, al pari del Bologna); passando invece al 2° tempo, i partenopei occuperebbero il 7° posto (49 punti, come il Milan) mentre l’Empoli sarebbe ultimo in classifica (19 punti).

Romelu Lukaku è stato coinvolto in quattro gol in quattro sfide contro l’Empoli in Serie A (tre reti e un assist), tra cui una doppietta il 23 aprile 2023 con l’Inter. L’attaccante belga, autore di 11 marcature e otto assist in questo campionato, potrebbe prendere parte ad almeno 20 gol in una stagione tra Serie A e Premier League per la prima volta dal 2020/21 (24 reti e 11 assist in quel caso con l’Inter)”.

