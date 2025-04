Muore improvvisamente il fisioterapista del Lecce Fiorita, rinviata la partita con l’Atalanta

Il comunicato: “è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio”

Con un comunicato ufficiale emesso sul proprio sito il Lecce ha dato la notizia della scomparsa improvvisa del fisioterapista Graziano Fiorita, annunciando anche il rinvio della sfida contro l’Atalanta, in programma per domani alle 20.45.

Il comunicato del club leccese:

“L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio.

La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata.

In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti“.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha avvertito sulle insidie che nasconde il Monza. Domani il fischio di inizio di Monza-Napoli all’U-Power Stadium alle ore 18:00.

Che tipo di insidie nasconde il Monza?

«Le partite vanno giocate. Quando avevo appena esordito a 16 anni col Lecce, se ricordate, in Roma-Lecce, il Lecce retrocesso da parecchi mesi vinse in casa della Roma e la Roma perse lo scudetto. Ho un’esperienza molto particolare e per dire ai miei calciatori di tenere le antenne dritte. Non c’è scritto da nessuna parte che una squadra che non sta facendo bene possa partire sconfitta. Le partite bisogna prendersele, dobbiamo essere bravi, da squadra, dimostrare la maturità necessaria da squadra che sta lottando per lo scudetto, nessuno ci regalerà niente. Sono partite dove c’è tutto da perdere».

