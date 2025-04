Moratti: «Ho trovato strano che nell’Inter si parlasse di triplete prima del traguardo»

A Kiss Kiss Napoli: «Nella mia Inter non se ne parlò mai. Pensavamo sempre e solo alla partita successiva, quest’anno si è creata un’ossessione»

Il Corriere dello Sport ripropone le parole a radio Kiss Kiss di Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter che conquistò il tanto agognato “triplete”. Moratti analizza il momento dell’Inter e sottolinea i meriti di Conte e del Napoli.

Moratti: « Ora il Napoli adesso ha più possibilità di vincere»

«Chi vincerà lo scudetto? Io ho trovato strano che si parlasse di Triplete o di Quadriplete anche solo per scherzo. Nella mia Inter non se ne parlò mai prima del traguardo», esordisce l’ex presidente a Radio Kiss Kiss.

«Era per noi una cosa nuova ma non eravamo ossessionati. Pensavamo sempre e solo alla partita successiva. Quest’anno invece si è creata prima un’ossessione, poi quasi una scommessa da vincere, poi quasi una certezza. A un certo punto è come se l’Inter non potesse fare altro che vincerlo, il Triplete. Per questo la sconfitta in Coppa Italia ha generato dispiacere e delusione come se non si fosse raggiunto l’obiettivo naturale che si doveva raggiungere».

Moratti, che il 16 maggio spegnerà 80 candeline, ammette il problema ed elogia il principale rivale di Inzaghi:

«Ora l’Inter è stanca, in confusione di obiettivi. E tornando alla favorita, penso che il Napoli adesso abbia più possibilità di vincere lo scudetto. Tutto è legato a Conte e alla sua grandissima capacità di tenere duro fino alla fine».

Moratti, ex presidente dell’Inter, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato del nuovo Napoli di Conte.

Queste le parole di Moratti:

«Napoli primo in classifica? Scommettevo sull’allenatore, De Laurentiis ha fatto la scelta più intelligente. Conte è bravissimo, ha il carattere per ribaltare la situazione. Il materiale c’è, i giocatori son buoni nonostante sembrava non lo fossero più. Napoli merita questa posizione soprattutto per il carattere e per la professionalità di Conte».

Napoli candidata allo scudetto?

«È presto per dirlo, il Napoli sta facendo molto bene ma il campionato è ancora lungo».

Poi sull’Inter:

«È forte, sicuramente, ha una rosa completa e bisogna capire se ha anche la sostanza per potersi ripetere come l’anno scorso».

Infine su Lukaku:

«I suoi goal li fa sempre, la sua presenza in campo mette in condizione gli avversari di essere prudenti, poi Conte sa come farlo rendere al massimo. Lukaku farà ciò che deve fare».

