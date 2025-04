Momblano: «Arriveranno le sanzioni per la questione Osimhen. La procura federale ha chiuso le indagini» – VIDEO

Il giornalista juventino a Telelombardia: «Per i tesserati (non ci risulta Giuntoli) e si parla anche di una penalizzazione in termini di punti»

Il giornalista di sponda juventina Luca Momblano è intervenuto a TopCalcio24 su Telelombardia parlando dell’inchiesta sulle plusvalenza che ha coinvolto il Napoli per quanto riguarda l’affare Osimhen.

Momblano: «Si parla anche di penalizzazione»

Le parole di Momblano:

«Venerdì sera, che abbiamo fatto la prima serata, io mi sono trovato anche a condurla, e sabato nel dopo partita della Juve eccetera, visto che parliamo di Napoli, abbiamo detto che ci risulta che arriveranno le sanzioni per la questione Osimhen. La procura federale ha chiuso le indagini, dai rumors che ci sono, arriveranno delle sanzioni per i tesserati, ovviamente tesserati che sono coinvolti nella questione e probabilmente si parla, anzi sicuramente si parla, poi si parla, vediamo i fatti, anche di una penalizzazione in termini di punti. Giuntoli non aveva nessun potere di firma e ripeto, per quel che ho letto, perché le dinamiche del Napoli quando c’era Giuntoli le ignoro, ma per quello che abbiamo letto sia negli atti della procura e sia procura ordinaria e procura federale, Giuntoli non è mai venuto fuori. Evidentemente c’è l’amministratore delegato».

Il quotidiano il Foglio scende in campo al fianco di De Laurentiis, o meglio percorre la propria linea critica nei confronti della magistratura.

A proposito della richiesta di rinvio a giudizio (deciderà il gup) dei pm di Roma per falso in bilancio (affari Manolas e Osimhen), il Foglio scrive:

Lo stesso sarebbe avvenuto nel caso dell’acquisto di Osimhen, pagato dal Napoli 76 milioni. Nell’operazione furono inseriti quattro calciatori (di cui tre giovani) del Napoli con valutazioni che secondo gli inquirenti sarebbero state gonfiate, in modo da ridurre l’impatto contabile dell’operazione per il Napoli, permettendo al club partenopeo di iscrivere nel bilancio le relative plusvalenze (quasi 20 milioni). Come con la precedente – e tuttora in corso – inchiesta nei confronti della Juventus, e con l’altra indagine aperta nei confronti della Roma, le domande sull’ultima iniziativa giudiziaria restano le stesse.

Sulla base di quali elementi i magistrati definiscono “gonfiato” il valore dato da un club a un giocatore? Per quale ragione, nel caso dell’operazione Osimhen, la procura di Roma non ha indagato e chiesto il rinvio a giudizio anche del presidente del Lille, cioè della controparte che concretamente ha compiuto gli acquisti ritenuti frutto di un accordo per generare plusvalenze illecite? E, soprattutto, come fanno i pm a contestare presunte plusvalenze illecite senza avere prova dell’accordo doloso tra i club? L’impressione è che si sia di fronte all’ennesima inchiesta coinvolgente sul piano mediatico, ma con pochi appigli sul piano penale.

ilnapolista © riproduzione riservata