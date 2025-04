Milan, per Repubblica Furlani ha scelto Tare come nuovo ds. Per la Gazzetta è solo un “primo appuntamento”

Parole di segno opposto dai due quotidiani. Si va da “la firma è prevista già al prossimo incontro” a “forse il candidato un pelo più avanti rispetto agli altri”

Repubblica dà notizia del Milan che verrà. Furlani ha scelto Tare dopo “sei ore di colloquio”. Questo il primo passo per il Milan del futuro che prevede anche Allegri in panchina. Le quotazioni dell’ex Juve salgono rispetto a Fabregas e De Zerbi.

Il piano del Milan: Tare nuovo ds e Allegri nuovo tecnico

Su Repubblica si legge:

“Ieri a Roma l’amministratore delegato del club rossonero Furlani ha incontrato Igli Tare: un colloquio lungo, durato quasi sei ore.

L’ad è partito in mattinata in treno da Milano, poco dopo pranzo ha visto l’ex dirigente della Lazio. Un confronto positivo, che ha reso Tare il grande favorito nella corsa al trono.

Tare ha quindi il vantaggio di essere libero dopo la fine dell’avventura alla Lazio. Piace perché è un dirigente esperto eppure giovane, formato da anni di lavoro con Lotito, con profilo internazionale (parla sei lingue) e non legato a una cerchia specifica di procuratori. Sa pescare in mercati poco inflazionati e ha un buon rapporto con il dt Moncada, che tornerà a occuparsi dell’area scout.

[…]il primo dossier da gestire sarà quello sul nuovo allenatore (le possibilità di permanenza di Conceiçao restano basse): i discorsi sono appena iniziati, il favorito per ora è Allegri, più staccati Fabregas e De Zerbi. Se non ci saranno altri colpi di scena, la firma di Tare è prevista già al prossimo incontro con Furlani, alla presenza dell’azionista di

controllo Cardinale“.

La Gazzetta: “Forse è il candidato un pelo più avanti”

La Gazzetta scrive parole di segno diametralmente opposte rispetto al colloquio fra Tare e Furlani.

“Il primo incontro tra l’ad del Milan Giorgio Furlani e Igli Tare, in questo momento forse il principale candidato al ruolo di ds rossonero, è stato positivo. Non siamo alla stretta di mano o addirittura alla firma dei contratti.

l’ad rossonero ad avere il “fascicolo ds” sul suo tavolo. E in quest’ottica, dopo aver avuto con lui alcuni contatti telefonici, ieri ha incontrato per la prima volta di persona Tare, forse il candidato un pelo più avanti rispetto agli altri.

Nel loro lungo colloquio (quattro ore) Furlani e Tare si sono conosciuti meglio, si sono confrontati sulle metodologie di lavoro e sulle linee guida da seguire per il Milan. Non era questa l’occasione per approfondire il discorso sulle eventuali scelte a livello di allenatore e calciatori. Diciamo che si è trattato… di un primo appuntamento“.

