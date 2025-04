Lo sfogo di Douglas Luiz: «In panchina anche quando stavo bene»

Il centrocampista Juve su Instagram: «Questi infortuni non erano normali. Non sono mai stato un giocatore che si infortuna. Preferisco non commentare»

Douglas Luiz, costoso centrocampista della Juventus, arrivato con i migliori propositi, si è rivelato un flop. Anche a causa degli infortuni, ma i tifosi bianconeri non perdonano niente. La Juve lo ha acquistato per 50 milioni di euro da pagare in quattro anni, una cifra abbassata dalle due contropartite tecniche (Iling Jr. e Barrenechea finiti in un primo momento all’Aston Villa), valutate nel complesso 26 milioni di euro.

Fin qui però solo 16 presenze in campionato, appena 483′ minuti e solo 3 volte titolare. Su Instagram però non si trattiene più e risponde a chi lo critica:

“Non sono venuto qui solo per pubblicare foto, nessun altro l’ha fatto, e voglio che le cose siano diverse. Sono venuto qui con uno scopo. Ho ascoltato il mio cuore quando sono arrivato e ho deciso di firmare. Ora voglio che mi rispondiate: perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia? Potete dire quello che volete alla stampa più tardi: “Oh, Douglas non è in forma”. Non sono forse in forma io? Ho fatto tutta la preseason e ho giocato ogni partita“.

Douglas Luiz: “Sono rimasto in panchina anche quando stavo bene”

Il brasiliano ha risposto ad un commento di un tifoso che lo accusava più di pensare ai social che al calcio. La sua risposta rivela parecchio risentimento per la stagione in corso:

“Avevo appena avuto una delle migliori stagioni della mia carriera, uno dei migliori della Premier League. Gli infortuni mi hanno ostacolato, sì. Ma per quanto tempo sono rimasto in panchina quando stavo bene? Molto. Questi infortuni non erano normali. Non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono così tante cose che potrebbero aver causato questo che preferirei non commentare. Continuerò a fare tutto per questo club, anche se a volte è difficile, non è facile, ma potete contare su di me!“

