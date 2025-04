L’Inter ha chiesto di giocare contro la Roma sabato alle 20:45 (Schira)

I nerazzurri non vorrebbero avere svantaggi col Barcellona in vista della semifinale Champions (i blaugrana giocheranno sabato sera la finale di Coppa del Re).

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’Inter avrebbe chiesto di poter giocare sabato 26 aprile alle 20:45 il match contro la Roma, che era previsto domenica 27 (come tutte le partite di Serie A di sabato, tranne Lazio-Parma) a causa dei funerali di Papa Francesco.

L’Inter ha chiesto di giocare contro la Roma sabato alle 20:45

Il giornalista scrive:

Nonostante l’annuncio del Viminale del pomeriggio, lavori in corso per mantenere Inter-Roma in calendario Sabato 26. I nerazzurri hanno chiesto di poter giocare nello slot delle 20.45, così da non avere svantaggi col Barça (gioca sabato sera) in vista della semifinale Champions.

Nonostante l’annuncio del Viminale del pomeriggio, lavori in corso per mantenere Inter-Roma in calendario Sabato 26. I nerazzurri hanno chiesto di poter giocare nello slot delle 20.45, così da non avere svantaggi col #Barça (gioca sabato sera) in vista della semifinale Champions — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 22, 2025

Il Ministero dell’Interno con un comunicato ha fatto sapere che il prefetto di Milano ha vietato la vendita dei biglietti per Inter-Roma ai tifosi ospiti. Sul comunicato infatti si legge:

“Lo ha disposto il prefetto di Milano per ragioni di sicurezza e ordine pubblico Divieto di vendita dei biglietti per l’incontro di calcio di serie A Inter-Roma, in programma allo stadio Meazza di Milano domenica 27 aprile, ai residenti nella provincia della Capitale. Lo ha disposto il prefetto del capoluogo lombardo Claudio Sgaraglia.

Il provvedimento, adottato nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuto conto delle determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, risponde alla necessità di tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico in occasione dell’evento sportivo”.

ilnapolista © riproduzione riservata