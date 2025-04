Lazio, tifosi si scontrano con la polizia nei pressi dell’Olimpico: sequestrati bastoni (Sportmediaset)

A poche ore dal derby, numerosi oggetti, tra cui bottiglie, sono stati lanciati dai tifosi verso gli agenti. Le forze dell’ordine hanno lanciato lacrimogeni.

A circa tre ore dall’inizio del derby Lazio-Roma, all’esterno dello stadio Olimpico si sono verificati degli scontri tra la polizia e i tifosi biancocelesti, precisamente a Ponte Milvio.

Scontri tra tifosi della Lazio e la polizia prima del derby nei pressi dell’Olimpico

Secondo quanto riportato da Sportmediaset:

La polizia ha effettuato delle cariche dopo un tentativo, da parte dei tifosi laziali, di forzare un blocco. Numerosi oggetti, bottiglie e altro, sono stati lanciati dai tifosi verso gli agenti nel piazzale. Le forze dell’ordine, oltre all’utilizzo degli idranti, hanno anche lanciato lacrimogeni.

Inoltre:

Appena dopo l’ora di pranzo un gruppo di tifosi stranieri e uno di supporters della Roma hanno sfiorato il contatto nella zona di via Pinturicchio, con danni alle auto e ai semafori presenti in zona uno dei quali divelto dalla sede stradale. All’altezza di Ponte Milvio già nel primo pomeriggio è dovuta intervenire la polizia per disperdere la folla dopo diversi petardi fatti esplodere, mentre già durante i primi controlli sono stati sequestrati dei bastoni nelle zone intorno allo stadio Olimpico.

Che Lazio si aspetta?

«Mi aspetto una Lazio che conosciamo. Una squadra forte e viva. Con buone individualità e con un gioco corale. Ho visto la partita e quando vai a quelle latitudini con freddo ma soprattutto con quel tipo di campo paghi perché non sei abituato. Io credo che la Lazio nella partita di ritorno la possa ribaltare.»

Questo derby che tipo di derby è?

«Io da quando sono arrivato ho sempre detto che sistemo la squadra per cercare di vincere. E questo lo farò anche dopodomani. Questo non significa che vinceremo, significa che lotteremo per. Così come abbiamo fatto con la Juventus. La Juventus è stata brava nei primi 20 minuti dove ci ha aggredito. Noi siamo stati molto bravi a farli giocare come vogliamo noi. E questo è un dato di fatto. Poi dopo siamo usciti anche noi, e simo riusciti a fare gol. E questo quello che cerchiamo sempre di dare e fare. Come dico sempre non prometto, mi piace lavorare, mi piace fare le cose sottovoce ma con la forza di dover fare il massimo. Noi dopodomani daremo il massimo. Poi starà anche alla Lazio vedere quello che è in grado di fare.»

