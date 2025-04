“Non si è ancora giocata l’edizione a 48 squadre che l’ingordigia di Infantino ha già messo sul tavolo l’ipotesi di un ulteriore allargamento”

La Fifa si fermerà solo quando avrà un Mondiale a 211 partecipanti (Süddeutsche)

“Gianni Infantino non ne ha mai abbastanza”, scrive la Süddeutsche Zeitung. “Il presidente della Federazione calcistica mondiale ritiene che, nonostante i vari aumenti del numero dei partecipanti ai Mondiali, le squadre partecipanti siano ancora troppo poche. Si terranno ulteriori discussioni in occasione del prossimo congresso Fifa di maggio, in modo da poter procedere a un’ulteriore espansione all’inizio del prossimo decennio”. Un processo di espansione che si fermerà, per il giornale tedesco, solo quando – per assurdo – non riusciranno a fare un Mondialone a 211 squadre, ovvero il numero delle associazioni nazionali affiliate.

“L’unico problema è che il mondo del calcio non sa ancora se queste 48 saranno ancora il punto di riferimento per un Mondiale maschile all’inizio del prossimo decennio. Non è stato ancora disputato alcun torneo con la partecipazione di 48 giocatori, e si sta già discutendo se aumentare ulteriormente la quota per i Campionati del mondo. Che ne dite di una Coppa del Mondo con, rullo di tamburi, 64 partecipanti!? Questa idea è stata presentata ufficialmente da Ignacio Alonso, collega di Infantino nel Consiglio FIFA, proveniente dall’Uruguay, Paese che, insieme ad altri cinque, ospiterà la Coppa del Mondo del 2030. I vertici della Fifa non hanno ancora rilasciato dichiarazioni concrete in merito, limitandosi a dichiarare che, ovviamente, prenderanno in considerazione ogni proposta. Ma lo schema è ben noto. Un amico della famiglia mondiale del calcio suggerisce qualcosa di assurdo, poi la cosa viene esaminata e alla fine il suggerimento assurdo diventa realtà più velocemente di quanto Jamal Musiala e Harry Kane riescano a giocare una doppietta”.

Fifa, l’aumento dei partecipanti serve a mantenere il potere del presidente

A un certo punto, anche una Coppa del Mondo perde il suo fascino quando non è più una Coppa del Mondo, continua il giornale tedesco. “L’aumento del numero dei partecipanti serve tradizionalmente a mantenere il potere del presidente della Fifa, come è stato dimostrato in tutte le espansioni della Coppa del Mondo degli ultimi decenni: prima da 16 a 24 squadre (dal 1982), poi a 32 squadre (dal 1998) e più recentemente sotto Infantino a 48 squadre (dal 2026). Oltre a un generoso sostegno finanziario, non c’è niente di più efficace nel generare lealtà e seguito nella comunità Fifa che aumentare le possibilità del proprio Paese di partecipare alla Coppa del Mondo. In passato, tuttavia, si dovevano aspettare quasi due decenni prima che il numero di ricarica venisse nuovamente estratto. Ma con Infantino tutto avviene a un ritmo diverso”.

“Per la Fifa stessa, resta solo una domanda: quando verrà finalmente discussa ufficialmente la proposta di organizzare la Coppa del mondo con tutte le 211 associazioni affiliate?”.

