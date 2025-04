D’Aversa: «La fortuna si è girata dall’altra parte, prima o poi dovremo pur raccogliere qualcosa»

A Dazn: «Esposito questa sera farà il centravanti. Gli piace venire a legare il gioco ma ha tempi di inserimento per attaccare la profondità»

Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Empoli, per commentare quella che sarà la gara al Maradona. Le due squadre scenderanno in campo tra meno di mezz’ora.

D’Aversa: «Non è stata un’annata semplice, la sfortuna si è girata dall’altro lato»

Di seguito quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente:

«Nello spogliatoio difficilmente, ma credo sia normale, si può ragionare su un’annata come la nostra. Per forza di cose qualcosa ci deve tornare indietro, perché sembra che la fortuna si sia girata dall’altra parte. Per far sì che questo accada però dobbiamo crederci. Viviamo controcorrente da un’intera stagione, anche questa mattina abbiamo perso Solbakken. Dobbiamo comunque ragionare secondo il nostro obiettivo, saremmo molto soddisfatti comunque nonostante tutto ciò che è accaduto se comunque raggiungessimo la salvezza»

Su Esposito.

«Esposito predilige toccare tanti palloni, ma dal mio punto di vista può fare tranquillamente il centravanti. Ha fatto due gol di testa e quindi nel suo repertorio ha anche questo. Ha qualità nel tiro da fuori ma anche nei tempi, nell’intelligenza dell’attacco profondo. Dovrà comportarsi da tale oggi, dipenderà da come si comporterà anche la difesa del Napoli. Non bisogna essere dei velocisti per attaccare la porta, bisogna avere i tempi dello smarcamento»

Napoli-Empoli, le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

EMPOLI(3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. Allenatore: Roberto D’Aversa

Il Napoli di Conte non può che confermare l’undici di partenza atteso. Neres di nuovo titolare nonostante a Bologna non abbia dato il meglio di sé, Lukaku al centro dell’attacco e Politano sulla destra. Gli assenti Anguissa e Di Lorenzo sono rimpiazzati da Gilmour e Mazzocchi, Buongiorno è sostituito da Juan Jesus. Di contro d’Aversa sceglie il 3-4-2-1 classico con Gyasi sulla destra e Pezzella a sinistra, con Fazzini ed Esposito in avanti e con Marianucci in difesa da titolare (prossimo acquisto del Napoli?)

