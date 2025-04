Inter-Roma si dovrebbe giocare domenica 27, si attende l’ufficialità dalla Lega Serie A

Dal Viminale: “Il prefetto di Milano vieta la trasferta ai residenti nella provincia di Roma per Inter-Roma, in programma domenica 27 aprile”. Lazio-Parma il 28 aprile.

Secondo quanto riporta Sportmediaset (ma non è l’unica redazione), le gare di sabato 26 aprile valide per la 34° giornata di Serie A dovrebbero essere recuperare domenica 27 aprile. Solo Lazio-Parma si giocherà lunedì 28. Adesso si attende solo l’ufficialità della Lega.

“L’idea che sta prendendo più corpo al momento, come si può ipotizzare dalle parole di Musumeci, è che le gare di sabato vengano fatte slittare a domenica, a eccezione di Lazio-Parma che comunque dovrebbe essere recuperata lunedì 28. Si attende il comunicato della Lega Serie A che ufficializzi le decisioni. Nella stessa giornata di sabato 26 aprile sarebbero in programma anche due match del campionato di B (Sudtirol-Juve Stabia e Catanzaro-Palermo) e l’ultima giornata della regular-season del girone C della Serie C”.

Una conferma arriva dal Ministero dell’Interno che con un comunicato ha fatto sapere che il prefetto di Milano ha vietato la vendita dei biglietti per Inter-Roma del 27 aprile ai tifosi ospiti. Sul comunicato infatti si legge:

“Lo ha disposto il prefetto di Milano per ragioni di sicurezza e ordine pubblico

Divieto di vendita dei biglietti per l’incontro di calcio di serie A Inter-Roma, in programma allo stadio Meazza di Milano domenica 27 aprile, ai residenti nella provincia della Capitale. Lo ha disposto il prefetto del capoluogo lombardo Claudio Sgaraglia. Il provvedimento, adottato nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuto conto delle determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, risponde alla necessità di tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico in occasione dell’evento sportivo”.

Rai News conferma il rinvio delle gare di Serie A che si giocano il 26 aprile, lo stesso giorno dei funerali di Papa Francesco. Oggi il consiglio dei ministri ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale per la scomparsa del Santo Padre.

“L’annuncio è arrivato al termine del Consiglio dei Ministri di oggi che ha proclamato 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha annunciato la sospensione delle partire per sabato, il giorno dei funerali. Domenica le partite si giocheranno regolarmente.

Le partire interessate sono Como-Genoa (ore 15), Inter-Roma (ore 18) e Lazio-Parma (ore 20.45), valide per la 34esima giornata. Ora si attende la decisione delle Lega sulla data per il recupero delle sfide“.

Quindi l’Inter sarà danneggiata. Dovrà giocare domenica contro la Roma e il mercoledì avrà il Barcellona. Oppure la rinvieranno a data da destinarsi?

La domanda è: si potrà giocare durante il conclave o è meglio rinviare tutte le partite dopo l’elezione del nuovo pontefice?

