Infantino teme “che il suo meraviglioso Mondiale per club sia un fiasco”, molti i biglietti ancora invenduti (Faz)

Infantino ha iniziato ad offrire pacchetti vantaggiosi. “Ricorda un musicista che cerca disperatamente di vendere il suo nuovo album e progetta un intero cofanetto per sé stesso”.

Questa Coppa del Mondo Fifa del 2026, Infantino immagina sia il “più grande evento” – evento, non evento sportivo – della storia umana. E immagina uno “spettacolo globale”, che “ispirerà le generazioni future”.

Ma potrebbe anche riferirsi a “un altro torneo che dovrebbe iniziare tra circa otto settimane; il torneo che probabilmente è più importante di ogni altro per il presidente Fifa. Ma c’è un inghippo nello spettacolo di Infantino: a parte lui, quasi nessuno sembra aver capito quanto sia fantastico questo torneo“.

Molti biglietti del Mondiale per club invenduti, Infantino trema

Se si guarda infatti alla piattaforma per i biglietti con cui collabora la Fifa si nota “che ci sono ancora parecchi posti liberi per la prima giornata del torneo. E per la seconda. Anche per la terza“. A causa di ciò si sta verificando uno spettacolo bizzarro: “il tour promozionale dell’uomo più potente del calcio mondiale. Infantino viaggia attraverso le città ospitanti; Da Cincinnati a Philadelphia fino ad Atlanta, posa davanti agli stadi, raccontando al mondo e agli Stati Uniti la grandezza del suo torneo. E questo crea involontariamente l’impressione che non possa essere tutto così bello. Ma quanto può essere bello un torneo se bisogna promuoverlo così intensamente otto settimane prima del suo inizio?”

Infantino ha quindi un evidente problema. La Fifa ha deciso di rifolverlo preparando dei pacchetti in cui in omaggio c’è il biglietto della Coppa del Mondo del 2026. “Il presidente ricorda un musicista che cerca disperatamente di vendere il suo nuovo album e progetta un intero cofanetto premium per esso; compresi i testi scritti a mano e il tuo dentino da latte. Edizione strettamente limitata”.

La paura di Infantino è “che il suo meraviglioso torneo sarà un fiasco“.

