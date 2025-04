Sarebbe clamoroso se l’Empoli facesse risultato al Maradona. Conte lavorerà per rosicchiare qualcosa a Pasqua

Il Napoli ora ha un po’ di pressione, l’ordine delle partite può generare tarli psicologici (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta nell’analisi di Sebastiano Vernazza:

Non dovrebbe essere questa giornata a spostare qualcosa nella corsa per lo scudetto. L’Inter ha fatto il suo, ha battuto il Cagliari, squadra dei bassifondi. Ed è probabile che domani sera il Napoli le risponda, perché l’Empoli, avversario degli azzurri, è terzultimo e in campionato non vince da 16 partite, dall’8 dicembre, 4-1 a Verona, quasi un girone intero. Sarebbe clamoroso se l’Empoli, per quanto alla disperata ricerca di punti salvezza, facesse risultato al Maradona. È vero però che un minimo di pressione grava ora sul Napoli, costretto a trascorrere due notti a meno sei dalla capolista. La collocazione delle partite può generare dei tarli psicologici, piccoli o grandi che siano.

Se tutto andrà come logica vuole, Conte lavorerà per rosicchiare qualcosa all’Inter, o per acciuffarla, nel fine settimana di Pasqua, il primo tornante dell’ultima salita. Sabato 19 Monza-Napoli, domenica 20 BolognaInter: sono questi i giorni da “circolettare” sul calendario. A ruota, nel’ultimo weekend del mese, Inter-Roma e Napoli-Torino. Entro la fine di aprile sapremo abbastanza, forse molto, sullo scudetto 2025.

Le parole di Ugolini:

«Aspetto da sottolineare è il rendimento lontano dal Maradona al di sotto delle aspettative o comunque della prima parte di stagione, al netto delle difficoltà affrontate anche per via degli infortuni. Il bicchiere resta mezzo pieno: dopo queste due partite, molti avrebbero messo la firma per mantenere l’Inter a distanza. Un turno che poteva essere favorevole, una vittoria e un pareggio contro Milan e Bologna fuori casa, due avversari insidiosi, ma è comunque un aspetto positivo. Non sono positivi i secondi tempi del Napoli. Stellini in conferenza ha sottolineato questioni mentalità, di una rosa che nei secondi tempi non riesce a garantire il rendimento visto nel primo tempo. Le partite contro l’Inter, contro la Juve sono stati secondi tempi impressionanti».

