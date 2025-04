Il Milan ha scelto Paratici a dispetto di Ibrahimovic, Furlani a Londra per chiudere

Sky: “Sarà lui il nuovo diesse, l’amministratore delegato rossonero è volato a Londra per incontrare l’ex dirigente di Juve e Tottenham”

Il Milan ha scelto il suo un nuovo direttore sportivo. Sky lo dà per assodato: è Fabio Paratici. “E per questo motivo l’amministratore delegato Furlani è volato a Londra per incontrare l’ex dirigente di Juve e Tottenham – scrive Sky – E’ lui il candidato prescelto, la trattativa potrebbe essere alle battute finali, la speranza di entrambe le parti è di chiudere nelle prossime ore in modo positivo. A quel punto l’organigramma societario sarà più chiaro e definito e la società potrà cominciare a lavorare anche in chiave di programmazione futura”.

Confermata quindi la linea Furlani, con Ibrahimovic che era uscito dalla latitanza comunicativa prima della partita col Napoli: “Sono qua per aiutare tutti, in campo e fuori. Come prima sono presente e futuro. So che si parla tanto di una nuova figura, ma noi stiamo uniti e parliamo tutti i giorni per capire cosa serve e cosa non serve anche se non posso entrare nei dettagli. Ho visto che hanno scritto che ho litigato con Furlani o altre cose, ma posso assicurare che sono falsità. Io e lui parliamo sempre di tutte le cose, sono qui per aiutare tutti”.

