«Il centro sportivo a Piscinola? Sono i terreni del Napoli di Ferlaino. Servono anche fondi pubblici»

Oggi su Crc, radio partner della Ssc Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il presidente della VIII Municipalità di Napoli Nicola Nardella. Lo ha fatto dopo il sopralluogo di sabato scorso del presidente De Laurentiis per il nuovo centro sportivo del Napoli.

Di seguito le sue parole:

«L’VIII Municipalità comprende i quartieri di Chiaiano, Piscinola, Marianella e Scampia. I terreni che sono stati visitati dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sono gli stessi che finirono in mano al giudice fallimentare ai tempi di Ferlaino. Ora appartengono ad un privato.

Io voglio vedere il bicchiere mezzo pieno poiché la zona dell’ottava Municipalità è dotata di tante strutture che possono essere utilizzate a fini sportivi. La zona è molto vasta e ad oggi è nelle mani di un privato poiché quei territori sono stati riscattati dal giudice fallimentare. L’operazione è possibile e noi speriamo che questa odissea del centro sportivo possa avere avuto un punto finale al termine della giornata di ieri.

Purtroppo ci sono notizie che non possono essere fornite al pubblico poiché in questo momento c’è una trattativa tra privati e non abbiamo presenziato alla visita del presidente sui terreni. Noi come amministrazione comunale della Municipalità vogliamo fare in modo che si possa agevolare la procedura poiché è nel nostro interesse.

Il centro sportivo sarebbe facilmente raggiungibile

La raggiungibilità è un punto a favore per la Municipalità poiché ci sono due fermate della metropolitana, quella di Frullone-San Rocco e quella di Chiaiano dove ci sono anche dei parcheggi importanti annessi alle stazioni. Ci sono anche i mezzi pubblici poiché c’è un collegamento che va da Chiaiano a Capodimonte quindi ci sono due bus. Parliamoci chiaro: la zona è ottimamente collegata.

La foresteria non esiste al momento ma adesso sono in corso ragionamenti per una struttura poco distante che è 14 B a Piscinola. Ma per realizzare la struttura servono fondi pubblici. La nostra speranza è che ci possa essere una compartecipazione dei privati con una parte dell’amministrazione pubblica. In quella zona c’è un teatro e una palestra all’attivo che sono struttura da recuperare e da mettere a disposizione del pubblico. È una zona incredibile, dista circa 10 minuti in macchina dalle stazioni e con un servizio di navetta possiamo garantire ai cittadini di raggiungere la zona.

Qualora ci fosse una compartecipazione tra le istituzioni e i soggetti privati possiamo agevolare le procedure per permettere la realizzazione della struttura. Noi abbiamo preparato tutta la documentazione predisposta e i permessi necessari per far acquisire la struttura al Napoli. Voglio lanciare un messaggio al presidente del Napoli in cui lo voglio rassicurare che avrà l’appoggio della Municipalità qualora voglia acquisire quei terreni.

Questa occasione mi consentirebbe anche di coniugare la mia passione politica a quella sportiva.

Camorra? L’ottava Municipalità sta vivendo un momento di grande rilancio. Abbiamo aperto da poco l’Università a Scampia. Non escludo che ci possa essere delle forme di potere criminali ma questo fenomeno è comune a tutte le periferie. Chi vuole investire può trovare delle occasioni che possono generare dei posti di lavoro intorno e per mettere al centro la società civile e così da tenere distanti le organizzazione criminali.

Collegamento a Capodichino? È vero. Presto apriremo la stazione della metropolitana all’aeroporto di Capodichino.

A Via dei Ciliegi c’è un progetto che è stato redatto dalla Regione Campania e da Tangenziali Spa per collegare l’asse mediano con la tangenziale attraverso una sopraelevata sopra il parco delle Colline. Ne abbiamo parlato l’altro giorno ma non sappiamo ancora se lo possiamo fare.

Centro sportivo? Proverò ad acquisire maggiori informazioni. C’è addirittura anche un precedente simpatico poiché alla struttura sportiva Landieri di Scampia ospitiamo la sezione giovanile femminile della squadra del Napoli. Questo ha generato entusiasmo tra la popolazione».

