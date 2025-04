Gli juventini sbugiardano gli interisti: anche la Juve giocò tre giorni prima della semifinale di Champions

La profonda avversione tra le due tifoserie tiene banco sui social. È vero che nessuno ha mai giocato di domenica, ma la Juve giocò di sabato e martedì

Anche se ai tifosi del Napoli non piace sentirselo dire, il mondo Juventus sta seguendo con trepidazione la lotta scudetto e sta tifando maledettamente per la squadra di Conte. Non tanto, o non solo, perché l’allenatore ha un passato e lo sperano anche un futuro molto prossimo juventino. Ma perché la rivalità (in alcuni casi si può serenamente parlare di odio) tra le due squadre da Calciopoli in poi è sempre da allarme rosso. Al punto che tanti juventini hanno esultato al gol di Orsolini anche se la rete complica i piani bianconeri in chiave Champions. Meglio stare una Champions che vedere gli interisti festeggiare.

E adesso sono sempre gli juventini a ricordare che anche la Juventus, nel 2017, giocò in campionato tre giorni prima della semifinale di ritorno di Champions contro il Monaco.

Che l’#Inter sia la prima italiana a giocare a 3 giorni da una semifinale di #ChampionsLeague è falso. Nel 2017 la #Juventus giocò la semifinale di andata col #Monaco mercoledì 3 maggio, poi il derby sabato 6 maggio e la semifinale di ritorno martedì 9 maggio (passando il turno)… pic.twitter.com/vRB2yXG6Qc — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) April 23, 2025

Gli juventini: anche noi nel 2017 giocammo tre giorni prima. Ma non di domenica

A dire il vero gli interisti la mettono sulla domenica. Come scrive oggi il Corriere della Sera:

La sensazione è che l’Inter abbia declinato l’offerta per non finire vittima di polemiche su presunti favoritismi. Dura la reazione di Lotito: «La Lega è stata poco professionale e ha generato disparità fra squadre». Ma resta il fatto che l’inter sarà la prima squadra italiana a scendere in campo di domenica, prima di una semifinale Champions (non era mai successo). Sabato sera invece il Barça affronterà il Real nella finale di Coppa del Re.

In questo senso probabilmente è vero, nessuno avrà mai giocato di domenica prima di una semifinale di Champions. Ma giocare di sabato e poi il martedì la semifinale di Champions, è la stessa cosa che giocare domenica e mercoledì.

L’Inter voleva rinviare la partita a data da destinarsi, De Laurentiis ha minacciato azioni legali (Repubblica)

