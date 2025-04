Ferrari inquieta, Hamilton è vecchio? “Con il marketing non si vincono i mondiali, neppure le gare” (il Giornale)

Il processo a Hamilton, di Umberto Zappelloni. “La Ferrari ha ancora 20 gran premi per dimostrare che non è stato un errore ingaggiare Lewis invece di Newey”

Umberto Zappelloni su il Giornale tiene il processo a Hamilton. In realtà più alla Ferrari che al sette volte campione del mondo. L’inglese continua ad avere difficoltà visibili e pesanti con al monoposto di Maranello. Il Cavallino avrà fatto bene a prendere Lewis?

La Ferrari 20 gran premi per dimostrare che non è stato un errore ingaggiare Hamilton

Scrive Zappelloni:

La Ferrari ha trovato il Lewis Hamilton che cercava? Non sono trascorsi neppure i suoi primi 100 giorni in rosso che l’euforia del debutto sta già scemando. L’effetto Hamilton si è arenato con il successo della Sprint Race in Cina e il paragone con Leclerc è diventato impietoso, fino a toccare i 6 decimi nelle qualifiche del Bahrain. Si è preso ogni colpa, ha chiesto scusa ai tifosi, aggiungendo però di avere la solita motivazione e di voler risolvere il rebus. «Ho dimostrato di avere ancora qualcosa dentro di me», ha detto forse più per convincere se stesso che gli altri. Racconta di aver imparato più in questo weekend che in tutti gli altri.

Non si aspettava neppure lui di dover affrontare tante difficoltà. Lo stint centrale dell’ultima gara in Bahrain ci racconta che un passo avanti Lewis lo ha fatto ed esser risalito dal nono al quinto posto lo ha consolato. Anche se, a 40 anni e con 7 Mondiali in tasca, è difficile sorridere per un quinto posto. Negli ultimi trent’anni solo Mansell ha vinto una gara dopo aver festeggiato i 40. Ma in un campionato dove Antonelli insegue i record di precocità, Lewis va a caccia di quelli di longevità. La Ferrari ha ancora 20 gran premi per dimostrare che non è stato un errore ingaggiare Lewis invece di Newey. Perché con il marketing non si vincono i mondiali, ma neppure le gare.

ilnapolista © riproduzione riservata