Dugarry: «A Barcellona Mourinho faceva il traduttore di Van Gaal e raccattava i palloni a fine allenamento»

Alla Gazzetta: «Nel 1996 avevo già firmato per il Napoli a dicembre. I dirigenti del Milan però mi spiegarono che si sarebbero messi d’accordo loro con il Napoli».

Gli italiani hanno conosciuto Christophe Dugarry una sera di marzo del 1996, ritorno dei quarti di finale di Coppa Uefa. “Con una doppietta e in coppia con Zidane, il francese demolì il Milan di Capello dei vari Baresi, Maldini, Baggio, Donadoni, Weah ribaltando il 2-0 a San Siro con il 3-0 di Bordeaux“, ricorda la Gazzetta che lo ha intervistato.

L’anno dopo passò proprio al Milan.

«In realtà avevo già firmato per il Napoli a dicembre, per la stagione seguente. I dirigenti del Milan però mi spiegarono che si sarebbero messi d’accordo loro con il Napoli. E prima ancora incontrai i dirigenti della Juventus, a Parigi. Avevano preso Zidane, mi proponevano 5 anni ma il primo in prestito al Bologna, così alla fine preferii il Milan. La Juve tornò alla carica dopo il Mondiale ’98, ma Zidane non era sicuro che né lui né Lippi restassero. Moggi era pronto a mandarmi l’aereo per Torino, ma io stavo bene a Marsiglia e lui prese Henry».

A Barcellona ha conosciuto Guardiola e Mourinho. Si capiva già che sarebbero diventati due grandi allenatori?

«Guardiola certamente. Mourinho allora faceva il traduttore di Van Gaal e raccattava i palloni a fine allenamento. Per me non era neanche un vice. È una persona estremamente intelligente, ma all’epoca non avrei mai immaginato potesse diventare la leggenda di oggi: è una delle più grandi sorprese del calcio».

Zidane è il ct ideale per la Francia.

«Deve diventarlo anche perché sarebbe logico e tutto il Paese se lo aspetta. Con lui sarà tutto molto più bello, il suo calcio vincente e spettacolare restituirà il piacere del gioco ai tifosi».

E con l’attuale ct Deschamps ha fatto pace?

«Non succederà mai. Non ci apprezzavamo da giocatori, ma si è arrabbiato molto perché l’ho criticato per non aver portato Benzema all’Europeo del 2016. E con Didier o sei con lui o contro di lui».

